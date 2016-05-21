ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 19:21
21.05.2016 17:34

Δ. Κυριαζίδης: Ο Καμμένος θα ψηφίσει την τροπολογία με τις περικοπές στους ένστολους

Ο υπεύθυνος του Τομέας Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Δράμας και πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Δημήτρης Κυριαζίδης, εξέδωσε δήλωση για την τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο που πλήττει τους ένστολους.  

 

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ κατέθεσε αιφνιδιαστικά τροπολογία με την οποία περικόπτει 118.000.000 ευρώ από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, δικαστικούς λειτουργούς, Ιατρούς Ε.Σ.Υ. κ.λπ. δια της αναστολής χορήγησης χρονοεπιδομάτων και μισθολογικών ποσών λόγω προαγωγών. Στις 8 Μαΐου 2016 ο πρωθυπουργός μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής είχε δεσμευθεί για μη περικοπές σε μισθούς και συντάξεις».

«Ο σε συνεχή παραίτηση ευρισκόμενος κυβερνητικός εταίρος του Πάνος Καμμένος για μια ακόμη φορά είχε δηλώσει ότι πρόκειται να παραιτηθεί εάν δεν υλοποιηθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τα μισθολογικά αναδρομικά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Αντί γι’ αυτό προφανώς θα ψηφίσει την τροπολογία με τις μισθολογικές περικοπές τους. Η Νέα Δημοκρατία καταψηφίζει και τη συγκεκριμένη τροπολογία και καλεί την Κυβέρνηση να σταματήσει την κοροϊδία των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και συνολικά του Ελληνικού λαού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

