Η πιο αποτυχημένη πρόταση γάμου: Πέταξε με αλεξίπτωτο, κρεμάστηκε από δέντρο αλλά εκείνη αρνήθηκε! (Photos)

Τη χειρότερη πρόταση γάμου έκανε ένας άνδρας στην επαρχία Yichang της Κίνας. Η αποτυχία του ήταν τόση, ώστε η κοπέλα του να αρνηθεί εις διπλούν!

Ο ερωτοχτυπημένος νοίκιασε ένα αλεξίπτωτο και έγραψε πάνω του «Gou Hongyun (το όνομα της αγαπημένης του), παντρέψου με!». Για αρκετή ώρα πετούσε μαζί με το μήνυμά του, μέχρι μια ριπή αέρα να τον ρίξει σε ένα δέντρο.

Ο άνδρας πιάστηκε στα κλαδιά του δέντρου, όπου έμεινε για μία ώρα μέχρι να απεγκλωβιστεί και να πατήσει στη γη. Οι πυροσβέστες που κλήθηκαν, έφτασαν τελικά για να τον κατεβάσουν.

Αφού δεν τραυματίστηκε, ο νεαρός Κινέζος εφάρμοσε το εναλλακτικό του σχέδιο. Με ένα μπουκέτο λουλούδια στο χέρι και μπαλόνια που έγραφαν «σ’ αγαπώ», γονάτισε και ζήτησε το χέρι της αγαπημένης του. Εκείνη τον άφησε στα «κρύα του λουτρού»: αρνήθηκε να απαντήσει, του γύρισε την πλάτη και έφυγε.