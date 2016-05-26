Ποιον διάσημο σταρ του ΝΒΑ φέρνουν στην Γκράβα την Κυριακή τα αδέρφια Αντετοκούνμπο;

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Μία μεγάλη έκπληξη περιμένει τους φίλους του Μπάσκετ που την Κυριακή (17:30) θα βρεθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις (Στίβος) Γκράβας!

Στο τρίτο και τελευταίο event που διοργανώνουν οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο θα δώσει το «παρών» ο Κρίσταπς Πορζίνγκις!

Πρόκειται για τον Λετονό πάουερ φόργουορντ, που φέτος έκανε θραύση στη ρούκι χρονιά του στο ΝΒΑ με τους Νικς και είναι φίλος του Θανάση, με τον οποίο συνυπήρξαν στην ομάδα της Νέας Υόρκης.

Ο 20χρονος άσος (2,21μ.) είχε στην παρθενική του σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου 14,3 πόντους, 7,3 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 1,9 τάπες σε 28,4 λεπτά κατά μέσο όρο.

Πηγή: sport-fm.gr