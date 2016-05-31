Ο Ερντογάν ξαναχτυπά: Οι Μουσουλμάνοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν προφυλακτικό

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

«Πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των διαδόχων μας» είπε ο πρόεδρος Ερντογάν τονίζοντας ότι οι μουσουλμανικές οικογένειες δεν μπορούν να αποδεχθούν τον έλεγχο των γεννήσεων και τον οικογενειακό προγραμματισμό.

«Πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των διαδόχων μας» είπε ο πρόεδρος Ερντογάν τονίζοντας ότι οι μουσουλμανικές οικογένειες δεν μπορούν να αποδεχθούν τον έλεγχο των γεννήσεων και τον οικογενειακό προγραμματισμό.

Σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε ότι είναι ευθύνη των γυναικών να διασφαλίσουν, ότι ο πληθυσμός της Τουρκίας, που είναι μεγαλύτερος από 78 εκατ. θα συνεχίσει να αυξάνεται, αναφέρει τηλεγράφημα του γαλλικού πρακτορείου.

«Οι άνθρωποι μιλάνε συχνά για τον έλεγχο των γεννήσεων και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Καμία μουσουλμανική οικογένεια δεν μπορεί να το κατανοήσει και να το αποδεχθεί. Θ ακολουθήσουμε αυτό που είπε ο θεός και ο μεγάλος προφήτης. Και είναι ευθύνη και καθήκον των γυναικών» είπε ο Ερντογάν.

Αυτές οι δηλώσεις είναι οι τελευταίες που προκάλεσαν την οργή των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στην Τουρκία. Ο Ερντογάν έχει ήδη περιγράψει τον έλεγχο των γεννήσεων ως «προδοσία» και το 2012 οι γυναίκες είχαν βγει στους δρόμους για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για πιο αυστηρούς περιορισμούς στο θέμα των εκτρώσεων, οι οποίες στην Τουρκία είναι νόμιμες μέχρι την 10η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Πηγή: Time