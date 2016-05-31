Ο Ερντογάν ξαναχτυπά: Οι Μουσουλμάνοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν προφυλακτικό

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«Πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των διαδόχων μας» είπε ο πρόεδρος Ερντογάν τονίζοντας ότι οι μουσουλμανικές οικογένειες δεν μπορούν να αποδεχθούν τον έλεγχο των γεννήσεων και τον οικογενειακό προγραμματισμό.
«Πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των διαδόχων μας» είπε ο πρόεδρος Ερντογάν τονίζοντας ότι οι μουσουλμανικές οικογένειες δεν μπορούν να αποδεχθούν τον έλεγχο των γεννήσεων και τον οικογενειακό προγραμματισμό.
Σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε ότι είναι ευθύνη των γυναικών να διασφαλίσουν, ότι ο πληθυσμός της Τουρκίας, που είναι μεγαλύτερος από 78 εκατ. θα συνεχίσει να αυξάνεται, αναφέρει τηλεγράφημα του γαλλικού πρακτορείου.
«Οι άνθρωποι μιλάνε συχνά για τον έλεγχο των γεννήσεων και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Καμία μουσουλμανική οικογένεια δεν μπορεί να το κατανοήσει και να το αποδεχθεί. Θ ακολουθήσουμε αυτό που είπε ο θεός και ο μεγάλος προφήτης. Και είναι ευθύνη και καθήκον των γυναικών» είπε ο Ερντογάν.
Αυτές οι δηλώσεις είναι οι τελευταίες που προκάλεσαν την οργή των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στην Τουρκία. Ο Ερντογάν έχει ήδη περιγράψει τον έλεγχο των γεννήσεων ως «προδοσία» και το 2012 οι γυναίκες είχαν βγει στους δρόμους για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για πιο αυστηρούς περιορισμούς στο θέμα των εκτρώσεων, οι οποίες στην Τουρκία είναι νόμιμες μέχρι την 10η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.
Πηγή: Time
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