Το μήνυμα της Γεροβασίλη για τους «κάθε λογής χούλιγκαν» που επιτέθηκαν στο σπίτι του Φλαμπουράρη

Μήνυμα στους «κάθε λογής χούλιγκαν και τους πρόθυμους υποκινητές τους» έστειλε η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη για την επίθεση με μολότοφ τα ξημερώματα στο σπίτι του Αλέκου Φλαμπουράρη στα Εξάρχεια.

«Για τη χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Αλέκου Φλαμπουράρη. Για τρίτη φορά, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το σπίτι του Υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη γίνεται στόχος βίαιης επίθεσης, με αποτέλεσμα, αυτή τη φορά, τον τραυματισμό ενός ανθρώπου. Πληροφορούμε τους κάθε λογής χούλιγκαν καθώς και τους πρόθυμους υποκινητές τους, ότι τα μέλη αυτής της κυβέρνησης δεν μπορεί κανείς ούτε να τα εκφοβίσει, ούτε να τα εκβιάσει», αναφέρει ολόκληρη η δήλωσή της.