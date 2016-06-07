Η 7η Ιουνίου ανακηρύχθηκε «Ημέρα του Prince» στη Μινεσότα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο κυβερνήτης της πολιτείας της Μινεσότα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Mark Dayton, ανακήρυξε την 7η Ιουνίου ως την «Ημέρα του Prince».
Η 7η Ιουνίου ήταν η ημέρα που ο θρυλικός τραγουδιστής είχε τα γενέθλια του, φέτος θα γινόταν 58 χρονών.
Η «Ημέρα του Prince» έχει ως σκοπό να αποτίσει φόρο τιμής στον σπουδαίο τραγουδιστή, νικητή 7 βραβείων Γκράμι, αλλά και να προβάλει τις πλείστες φιλανθρωπικές του δράσεις για τις οποίες το κοινό δεν ήξερε πολλά.
