Ο… παράφορος έρωτας ενός καγκουρό με ένα γουρούνι (Photos)

Οι απέραντες εκτάσεις στο εσωτερικό της Αυστραλίας μπορεί να αποδειχθούν ένα ιδιαίτερα μοναχικό μέρος, αλλά ένα αρσενικό καγκουρό και ένα θηλυκό γουρούνι φαίνεται ότι βρήκαν λύση.

Οι φωτογραφίες που τράβηξε ένας υποψήφιος διδάκτορας δείχνουν ότι η φιλία των δύο ζώων εξελίχθηκε σε σεξουαλική σχέση και σε έρωτα που δεν μπορεί να εμποδιστεί από τον ψηλό φράχτη.

Ο Ryan Frazer τράβηξε και δημοσίευσε μία σειρά φωτογραφιών που απεικονίζουν τον έρωτα των δύο διαφορετικών ειδών.

Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει είπε ο Frazer και πρόσθεσε ότι τα ζώα τον είδαν αλλά ξεκίνησαν το ερωτικό τους παιχνίδι και δεν ενοχλήθηκαν από την παρουσία του.

Ο ιδιοκτήτης του γουρουνιού είπε ότι όταν ξεκίνησε η σχέση προσπάθησε να τους χωρίσει αλλά απέτυχε, όπως τόνισε το καγκουρό σχεδόν έριξε τον φράχτη που είχε τοποθετήσει γύρω από το γουρούνι και η σχέση τους διαρκεί περισσότερο από ένα χρόνο, είναι ερωτευμένοι, πρόσθεσε.