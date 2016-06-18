Αυτό είναι το νέο προφυλακτικό που δεν σπάει και δίνει οργασμούς (Videos)

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Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η χρήση προφυλακτικού στην σεξουαλική επαφή, προκειμένου να προστατευθούμε απέναντι σε σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, αλλά και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, εντούτοις, σύμφωνα με έρευνα από το πανεπιστήμιο της Ιντιάνα στις ΗΠΑ, μόλις σε 1 στις 4 σεξουαλικές συνευρέσεις με κολπική διείσδυση εφαρμόζεται προφυλακτικό.
Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η χρήση προφυλακτικού στην σεξουαλική επαφή, προκειμένου να προστατευθούμε απέναντι σε σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, αλλά και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, εντούτοις, σύμφωνα με έρευνα από το πανεπιστήμιο της Ιντιάνα στις ΗΠΑ, μόλις σε 1 στις 4 σεξουαλικές συνευρέσεις με κολπική διείσδυση εφαρμόζεται προφυλακτικό.
Οι περισσότεροι άντρες ισχυρίζονται ότι η αίσθηση που έχουν κατά την κολπική διείσδυση μειώνεται κατακόρυφα με το προφυλακτικό, ενώ αντίστοιχες απαντήσεις δίνει και η πλειοψηφία των γυναικών.
Εκτός αυτού, είναι γνωστό ότι τα προφυλακτικά είναι σχετικά ευαίσθητα και μπορεί να σπάσουν κατά την σεξουαλική πράξη, οπότε δεν προσφέρουν και την ασφάλεια στην υγεία για τη οποία κυρίως προτιμώνται.
Ένα νέο είδος προφυλακτικού, ωστόσο, έρχεται να δώσει λύση και στα δύο αυτά προβλήματα. Είναι προϊόν της εταιρείας Lelo και ονομάζεται Lelo Hex.
Ο δομικός σχεδιασμός στα προφυλακτικά HEX είναι εμπνευσμένος από το γραφένιο. Χαρακτηρίζονται από ένα εσωτερικό πλέγμα 350 εξαγώνων, σαν κηρήθρες, πάνω από ένα λεπτό στρώμα λάτεξ.
“Υπάρχει λόγος που οι κηρήθρες έχουν το σχήμα εξαγώνου και γιατί τα, επίσης εξάγωνα, λέπια του φιδιού κινούνται με τον τρόπο που κινούνται (…) Είναι επειδή το εξάγωνο είναι ένας στιβαρό, συμμετρικό, τέλειο σχήμα. Είναι ένα από τα εμπνευσμένα σχήματα της Φύσης για οτιδήποτε χρειάζεται να είναι ταυτόχρονα ελαφρύ και εξαιρετικά ισχυρό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η δομή του γραφενίου – το λεπτότερο, ισχυρότερο υλικό που γνωρίζουμε σήμερα- είναι… το μαντέψατε, εξαγωνικό!”, είπε ο Filip Sedic, εφευρέτης του LELO HEX και ιδρυτής της εταιρείας LELO, σε ένα δελτίο Τύπου.
Το συγκεκριμένο προφυλακτικό είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να μένει στην θέση του πάντα (εφαρμοσμένο στο εν στύση πέος την ώρα του σεξ) και να μην σπάει, ακόμα και αν τρυπηθεί με καρφίτσα!…
Χρειάστηκε να περάσουν 7 χρόνια ερευνών για να φτάσουμε στην τελική μορφή του προφυλακτικού αυτού, αλλά όλα δείχνουν ότι πρόκειται να φέρει μια μικρή επανάσταση στον χώρο.
Το προφυλακτικό Lelo Hex το εγκρίνει ακόμα και ο Charlie Sheen!…
Πηγή: iatropedia.gr
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