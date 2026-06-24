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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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24.06.2026 11:11

Το μοναδικό Skoda με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ και 10 χρόνια εγγύηση – Τι εξοπλισμό έχει

24.06.2026 11:11
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Σε μια αγορά όπου οι τιμές των μικρών αυτοκινήτων έχουν ανέβει αισθητά, η Skoda κρατά ακόμη στη γκάμα της μια πρόταση που μένει κάτω από το όριο των 18.000 ευρώ.

Και αυτό έχει τη σημασία του, ειδικά όταν συνοδεύεται από σύγχρονο εξοπλισμό ασφαλείας, χαμηλή κατανάλωση και πρόγραμμα κάλυψης που φτάνει έως τα 10 χρόνια ή 150.000 χλμ.

Το Skoda Fabia Selection 1.0 MPI 80 PS είναι σήμερα το πιο προσιτό μοντέλο της μάρκας στην Ελλάδα, με τιμή 17.950 ευρώ. Παράλληλα, μέσω προωθητικής ενέργειας για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, η Skoda επικοινωνεί το Fabia και από 16.950 ευρώ, κάνοντάς το μία από τις πιο λογικές επιλογές για όποιον αναζητά ένα ολοκληρωμένο supermini με ευρωπαϊκή ταυτότητα. Σε κάθε περίπτωση, το βασικό μήνυμα παραμένει ίδιο: το Fabia είναι η πιο προσιτή είσοδος στη γκάμα της Skoda και συνοδεύεται από το πρόγραμμα Skoda ZEN, που προσφέρει κάλυψη έως 10 χρόνια ή 150.000 χλμ.

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