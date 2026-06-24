Το μοναδικό Skoda με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ και 10 χρόνια εγγύηση – Τι εξοπλισμό έχει

Σε μια αγορά όπου οι τιμές των μικρών αυτοκινήτων έχουν ανέβει αισθητά, η Skoda κρατά ακόμη στη γκάμα της μια πρόταση που μένει κάτω από το όριο των 18.000 ευρώ.

Και αυτό έχει τη σημασία του, ειδικά όταν συνοδεύεται από σύγχρονο εξοπλισμό ασφαλείας, χαμηλή κατανάλωση και πρόγραμμα κάλυψης που φτάνει έως τα 10 χρόνια ή 150.000 χλμ.

Το Skoda Fabia Selection 1.0 MPI 80 PS είναι σήμερα το πιο προσιτό μοντέλο της μάρκας στην Ελλάδα, με τιμή 17.950 ευρώ. Παράλληλα, μέσω προωθητικής ενέργειας για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, η Skoda επικοινωνεί το Fabia και από 16.950 ευρώ, κάνοντάς το μία από τις πιο λογικές επιλογές για όποιον αναζητά ένα ολοκληρωμένο supermini με ευρωπαϊκή ταυτότητα. Σε κάθε περίπτωση, το βασικό μήνυμα παραμένει ίδιο: το Fabia είναι η πιο προσιτή είσοδος στη γκάμα της Skoda και συνοδεύεται από το πρόγραμμα Skoda ZEN, που προσφέρει κάλυψη έως 10 χρόνια ή 150.000 χλμ.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Όλα τα value for money κινέζικα μοντέλα με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Δοκιμή Toyota C-HR+ 77 kWh 224 PS: Serious contender

Η smart παρουσιάζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία του νέoυ smart #2 (photos/videos)