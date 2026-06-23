Η smart παρουσιάζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία του νέoυ smart #2 (photos/videos)

Η smart παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το smart Concept #2 ανοίγοντας νέες προοπτικές όσον αφορά τη σχεδιαστική φιλοσοφία του εσωτερικού και τη διαδικασία δημιουργίας του. Παρουσιάζεται ως ένα όχημα πόλης, αφού περισσότερα από δύο εκατομμύρια smart προηγούμενων γενεών εξακολουθούν να κυκλοφορούν στις ευρωπαϊκές πόλεις και όχι μόνο.

Οι αναλογίες του, η διχρωμία του αμαξώματος, οι πόρτες χωρίς πλαίσιο και οι προσεκτικά επεξεργασμένες επιφάνειες μετατρέπονται σε στοιχεία της σχεδιαστικής του ταυτότητας. Το εσωτερικό βασίζεται στην ιδέα ότι η αστική κινητικότητα δεν πρέπει να είναι μόνο αποδοτική, αλλά και ευχάριστη, προσιτή και προσεγμένη σε κάθε της λεπτομέρεια. Για τον λόγο αυτό, το ενιαίο κάθισμα δεν αποτελεί απλώς ένα σχεδιαστικό στοιχείο, αλλά καταργεί τον παραδοσιακό διαχωρισμό μεταξύ οδηγού και συνοδηγού και δημιουργεί μια αίσθηση ευρυχωρίας και πρακτικότητας.

Οι μηχανικοί και τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν για πρώτη φορά περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την κλιμακωτή πλατφόρμα ECA (Electric Compact Architecture), η οποία επιτρέπει κύκλο στροφής μόλις 6,95 μέτρων από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο, επίδοση που ισοδυναμεί με την ευελιξία του τελευταίου διθέσιου smart της προηγούμενης γενιάς.

Παράλληλα, η αρχιτεκτονική του έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να αξιοποιεί στο έπακρο τον διαθέσιμο εσωτερικό χώρο. Οι μικροί πρόβολοι, η συμπαγής διάταξη των τεχνολογικών εξαρτημάτων και η σαφής εστίαση στην αμιγώς ηλεκτρική κίνηση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για το ανοιχτό σχεδιαστικό concept του εσωτερικού.

Η πλατφόρμα ECA έχει εξελιχθεί με τρόπο που υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του να αποτελέσει ένα πλήρως ικανό ηλεκτρικό όχημα, με μπαταρία 35,7 kWh, αυτονομία περίπου 300 χιλιομέτρων και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC από 10% έως 80% σε λιγότερο από 20 λεπτά. Η πλατφόρμα δεν σχεδιάστηκε μόνο για καθαρά αστική χρήση, αλλά ως η τεχνική βάση ενός compact οχήματος που συνδυάζει την αστική κινητικότητα με την ευελιξία που απαιτούν οι σύγχρονοι οδηγοί.

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