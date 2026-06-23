Τα δύο SEAT που παίρνεις με κάτω από 20.000 ευρώ – Εκδόσεις και τιμές

Η SEAT κρατά ακόμη δύο προσιτές επιλογές κάτω από τις 20.000 ευρώ, με σύγχρονη εμφάνιση, χαμηλό κόστος αγοράς και πρακτικό χαρακτήρα για την καθημερινότητα.

Σε μία αγορά όπου ακόμη και τα μικρά αυτοκίνητα έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν αισθητά σε τιμή, η ύπαρξη επιλογών κάτω από τις 20.000 ευρώ αποκτά ξανά ιδιαίτερη σημασία. Δεν μιλάμε απλώς για «βασικά» μοντέλα, αλλά για αυτοκίνητα με σύγχρονη εικόνα, γνωστούς κινητήρες, πρακτικότητα και τεχνολογία που καλύπτει την καθημερινότητα.

Τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι τα δύο μοντέλα της ισπανικής φίρμας που μπορούν σήμερα να αποκτηθούν στην Ελλάδα με τιμή κάτω από τις 20.000 ευρώ, χάρη στην έκπτωση λιανικής των 500 ευρώ που ισχύει στον τιμοκατάλογο. Το Ibiza ξεκινά από τις 16.990 ευρώ, ενώ το Arona, δηλαδή η SUV πρόταση της SEAT στην πιο εμπορική κατηγορία της αγοράς, διαμορφώνεται από τις 19.490 ευρώ.

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