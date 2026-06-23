Η φθηνότερη Alfa Romeo στην Ελλάδα είναι υβριδική με αυτόματο κιβώτιο και 8 χρόνια εγγύηση

Η είσοδος στον κόσμο της Alfa Romeo δεν σημαίνει πλέον απαραίτητα μεγάλο κόστος αγοράς, ούτε κάποιον συμβιβασμό σε τεχνολογία και καθημερινή ευκολία.

Η ιταλική φίρμα έχει πλέον στην ελληνική αγορά ένα μοντέλο που απευθύνεται σε όσους θέλουν το σήμα, το στιλ και την οδηγική ταυτότητα της μάρκας, αλλά σε πιο προσιτή και σύγχρονη μορφή.

Η Alfa Romeo Junior Ibrida είναι σήμερα η φθηνότερη Alfa Romeo στην Ελλάδα, με τιμή εκκίνησης από 27.990 ευρώ. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η συγκεκριμένη τιμή δεν αφορά κάποια «γυμνή» ή αδιάφορη έκδοση, αλλά ένα υβριδικό crossover με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, σύστημα 48V και εγγύηση που φτάνει τα 8 χρόνια ή 120.000 χλμ..

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