search
ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 12:58
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.06.2026 11:04

Η φθηνότερη Alfa Romeo στην Ελλάδα είναι υβριδική με αυτόματο κιβώτιο και 8 χρόνια εγγύηση

23.06.2026 11:04
alfa_romeo_junior_ibrida_q4_42

Η είσοδος στον κόσμο της Alfa Romeo δεν σημαίνει πλέον απαραίτητα μεγάλο κόστος αγοράς, ούτε κάποιον συμβιβασμό σε τεχνολογία και καθημερινή ευκολία.

Η ιταλική φίρμα έχει πλέον στην ελληνική αγορά ένα μοντέλο που απευθύνεται σε όσους θέλουν το σήμα, το στιλ και την οδηγική ταυτότητα της μάρκας, αλλά σε πιο προσιτή και σύγχρονη μορφή. 

Η Alfa Romeo Junior Ibrida είναι σήμερα η φθηνότερη Alfa Romeo στην Ελλάδα, με τιμή εκκίνησης από 27.990 ευρώ. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η συγκεκριμένη τιμή δεν αφορά κάποια «γυμνή» ή αδιάφορη έκδοση, αλλά ένα υβριδικό crossover με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, σύστημα 48V και εγγύηση που φτάνει τα 8 χρόνια ή 120.000 χλμ..

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Τα δύο SEAT που παίρνεις με κάτω από 20.000 ευρώ – Εκδόσεις και τιμές

Δοκιμή DS No4 E-Tense 213 PS: Ηλεκτρική άνεση με γαλλική υπογραφή

Δύσκολος αγώνας στην Σάνια της Κίνας για την ομάδα Citroën Racing Formula E

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
palaiologou-new
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Κάθε βράδυ, στο τέλος της παράστασης, ξεσπούσα σε γοερό κλάμα – Δεν ήταν εύρημα του σκηνοθέτη» (Video)

odysseas_konstantinopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντινόπουλος: Δύσκολη η αυτοδυναμία, δυνατός παίκτης ο Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ δεν τα κατάφερε

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

9 εκατ. ζημιά στον ΔΕΔΔΗΕ από ρευματοκλοπή – 3 συλλήψεις και πάνω από 100 κατηγορούμενοι

post_1
ADVERTORIAL

Joe Lovano & Antonio Faraò «Explorations» feat. Ira Coleman & Johnathan Blake | 6 Ιουλίου στην Αίθουσα Αντιγόνη του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

london_police_archive
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κόσμο – Έξι τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό για τον οδηγό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

ethniki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα ύψη το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, διαρκείς παρεμβάσεις της τροχαίας για παράνομες χρήσεις της ΛΕΑ

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Νέο σαφάρι ελέγχων σε μισθωτούς και συνταξιούχους – Ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 12:56
palaiologou-new
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Κάθε βράδυ, στο τέλος της παράστασης, ξεσπούσα σε γοερό κλάμα – Δεν ήταν εύρημα του σκηνοθέτη» (Video)

odysseas_konstantinopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντινόπουλος: Δύσκολη η αυτοδυναμία, δυνατός παίκτης ο Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ δεν τα κατάφερε

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

9 εκατ. ζημιά στον ΔΕΔΔΗΕ από ρευματοκλοπή – 3 συλλήψεις και πάνω από 100 κατηγορούμενοι

1 / 3