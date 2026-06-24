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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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24.06.2026 11:05

Όλα τα value for money κινέζικα μοντέλα με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

24.06.2026 11:05
kina_aftokinita

Τα κινέζικα μοντέλα κάτω από τις 20.000 ευρώ δεν είναι πια απλώς φθηνές εναλλακτικές, αλλά προτάσεις που βάζουν δύσκολα στον ανταγωνισμό με τιμή, εξοπλισμό και τεχνολογία.

Η αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων έχει αλλάξει ριζικά και αυτό φαίνεται πιο καθαρά στην κατηγορία των προσιτών μοντέλων. Εκεί όπου κάποτε οι επιλογές κάτω από τις 20.000 ευρώ ήταν κυρίως μικρά, βασικά αυτοκίνητα πόλης, πλέον βρίσκουμε SUV, υβριδικά supermini, ηλεκτρικά μοντέλα και καλοεξοπλισμένες προτάσεις που πριν από λίγα χρόνια θα κόστιζαν αρκετά περισσότερο.

Τα value for money κινέζικα έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή. Όχι επειδή είναι απλώς φθηνά, αλλά επειδή προσφέρουν πολύ εξοπλισμό, σύγχρονη εικόνα και σε ορισμένες περιπτώσεις τεχνολογία που δύσκολα συναντάς σε αυτά τα χρήματα. DFSK, Leapmotor και MG δείχνουν με διαφορετικό τρόπο πώς οι κινεζικές μάρκες πιέζουν την αγορά, με προτάσεις που απευθύνονται σε όσους θέλουν καινούργιο αυτοκίνητο χωρίς να ξεφύγουν οικονομικά.

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