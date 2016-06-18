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18.06.2016 16:31

Ζάμπια: Φριχτός θάνατος για 19 μετανάστες – Πέθαναν από τη δίψα σε κοντέινερ

18.06.2016 16:31
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Τα πτώματα 19 Αιθιόπων μεταναστών εντοπίστηκαν σε κοντέινερ φορτηγού, μαζί με άλλους 76 ζωντανούς συμπατριώτες τους. Πέθαναν από τη δίψα. 

 

Τα πτώματα 19 Αιθιόπων, που πέθαναν από τη δίψα στο πίσω μέρος κοντέινερ φορτηγού από τη Ζάμπια, εντοπίστηκαν προχθές στα νοτιοανατολικά της Δημοκρατίας του Κονγκό.

Άλλοι 76 Αιθίοπες εντοπίστηκαν ζωντανοί στο ίδιο κοντέινερ που μετέφερε το φορτηγό το οποίο είχε σταματήσει για έλεγχο, κοντά στα σύνορα με τη Ζάμπια στην Πέμπτη, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών της επαρχίας Χάουτ Κατάνγκα, Ούφνα Κασόνγκο Κιμπάλι στο Reuters.

O Κασόνγκο δήλωσε ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί γιατί οι Αιθίοπες επέβαιναν στο φορτηγό, ενώ το επιχορηγούμενο από τον ΟΗΕ ραδιόφωνο (Radio Okapi) μετέδωσε ότι ήταν μετανάστες που πήγαιναν στη Νότια Αφρική.

 

 

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