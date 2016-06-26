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26.06.2016 13:19

Ισπανός ντύθηκε «σπέρμα» και πήγε να ψηφίσει (Photos)

26.06.2016 13:19
Αυτή η διατροφή είναι καλύτερη για το σπέρμα - Media

Μεταμφιεσμένος πήγε στην κάλπη ένας Ισπανός. 

 

Μεταμφιεσμένος πήγε στην κάλπη ένας Ισπανός.

Ο νεαρός άνδρας «έκλεψε» την παράσταση όταν πέρασε την πόρτα του εκλογικού κέντρου όπου ψήφιζε μαζί με χιλιάδες άλλους Ισπανούς για την ανάδειξη της νέας κυβέρνησης.

Μέχρι στιγμής κανείς δεν γνωρίζει το λόγο επιλογής της συγκεκριμένης …στολής.

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