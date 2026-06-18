Φάμελλος: «Ευθύνη όλων μας να υπερασπιστούμε την καθαρή απόφαση του Άρειου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη»

«Η άμεση και καθολική εφαρμογή της ξεκάθαρης απόφασης του ‘Αρειου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και τους δανειολήπτες είναι υποχρέωση της Πολιτείας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε: «Είναι υποχρέωση και απέναντι στο Κράτος Δικαίου. Διότι δυστυχώς ζούμε σε μια περίοδο που υπάρχει στη χώρα μας πληθώρα παραβιάσεων του Κράτους Δικαίου και του Συντάγματος. Είναι ευθύνη όλων μας, έναντι του Συντάγματος, της Δημοκρατίας αλλά και της κοινωνίας, να υπερασπιστούμε αυτή την καθαρή απόφαση».

Ο Σωκράτης Φάμελλος συνεχάρη όσους έδωσαν τη μάχη για να παρθεί αυτή η απόφαση στον ‘Αρειο Πάγο και προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην επιχειρήσει να την αλλοιώσει: «Να μην επιχειρήσει η κυβέρνηση να αλλοιώσει αυτή την πολύ καλή απόφαση, η οποία πράγματι επιστρέφει στους πυλώνες του νόμου 3869, του νόμου Κατσέλη, και επανεντάσσει έναν υπερχρεωμένο καταναλωτή και προστατεύει την κύρια κατοικία, που είναι ο σκοπός του νομοθέτη. Δεν μπορεί την ώρα που προχωράνε και πληθαίνουν οι πλειστηριασμοί και που η κυβέρνηση έχει επιτρέψει την ασυδοσία των funds και των servicers, αλλά και τα υπερκέρδη δισεκατομμυρίων των τραπεζών, είτε ο κ. Πιερρακάκης, είτε και ο κ. Στουρνάρας να αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχουν ασάφειες» είπε χαρακτηριστικά.

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