Βόλος: Ανεμιστήρας έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα και εκκένωσε πολυκατοικία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Βραχυκύκλωμα σε ανεμιστήρα, που λειτουργούσε στο σαλόνι διαμερίσματος, έβαλε φωτιά και κατέστρεψε έπιπλα και οικιακές συσκευές, σήμερα το πρωί στο κέντρο του Βόλου.

Βραχυκύκλωμα σε ανεμιστήρα, που λειτουργούσε στο σαλόνι διαμερίσματος, έβαλε φωτιά και κατέστρεψε έπιπλα και οικιακές συσκευές, σήμερα το πρωί στο κέντρο του Βόλου.

Το διαμέρισμα πολυκατοικίας, στη διασταύρωση των οδών Αλεξάνδρας και Νικοτσάρα, λαμπάδιασε από τα εύφλεκτα υλικά.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική και μετά από μάχη μιας ώρας με τις φλόγες η φωτιά σβήστηκε.

Προληπτικά η πολυώροφη οικοδομή εκκενώθηκε από τους ενοίκους για τον φόβο επέκτασης της φωτιάς και σε άλλα διαμερίσματα, αλλά τελικά η φωτιά ελέγχθηκε και κατασβέστηκε.

Το διαμέρισμα καταστράφηκε και οι ζημιές υπολογίζονται σε 10.000 ευρώ.