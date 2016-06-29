Με όπλα στις παραλίες οι Γάλλοι ναυαγοσώστες (Photo)

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Οι ναυαγοσώστες στη Γαλλία πρόκειται, για το φετινό καλοκαίρι, να επιτηρούν τις παραλίες οπλισμένοι.

Οι ναυαγοσώστες στη Γαλλία πρόκειται, για το φετινό καλοκαίρι, να επιτηρούν τις παραλίες οπλισμένοι.

Αυτή ήταν η απόφαση των αρμόδιων αρχών της Γαλλίας, βασισμένη στις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν γίνει στη χώρα και στο γειτονικό Βέλγιο.

Des CRS maîtres-nageurs armés pour surveiller les plages cet été > https://t.co/oNBRauajYQ pic.twitter.com/iJeAlJq7Ar — RTL France (@RTLFrance) 28 June 2016

Οι ναυαγοσώστες που είναι επιφορτισμένοι με την επιτήρηση των παραλιών είναι, προς στιγμήν, μειωμένοι σε σχέση με τους αντίστοιχους περυσινούς καθώς αρκετοί έχουν κληθεί εκτάκτως να βοηθήσουν στην επιτήρηση των γηπέδων στα οποία διεξάγεται το Euro.