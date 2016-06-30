Νέα κρούσματα παιδεραστίας στην καθολική εκκλησία-Αποπομπή ιερέων στη Λιόν

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Τελειωμό δεν φαίνονται να έχουν τα σκάνδαλα παιδοφιλίας στην καθολική εκκλησία.

Ο Ρωμαιοκαθολικός Καρδινάλιος-Αρχιεπίσκοπος της Λιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι απέπεμψε από τα καθήκοντά τους τέσσερις ιερείς που κατηγορούνται για παιδεραστία και οι υποθέσεις τους είναι γνωστές στις γαλλικές δικαστικές αρχές.

Ο Καρδινάλιος Φιλίπ Μπαρμπαρέν διευκρίνισε ότι οι τέσσερις ιερείς εργάζονταν στην περιοχή της Λιόν, στην κεντρική Γαλλία, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ειδικά μέτρα» αναμένεται να ληφθούν σε βάρος και άλλων ιερέων. Ωστόσο ο ακριβής αριθμός των κληρικών που εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις δεν έχει διευκρινιστεί.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία συγκλονίστηκε τις δύο τελευταίες δεκαετίες από σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων από ιερείς σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Γαλλίας. Στις αρχές του μήνα, αστυνομικοί πήραν κατάθεση -πάνω από 10 ώρες- από τον Καρδινάλιο Μπαρμπαρέν σχετικά με τη δράση ενός παιδεραστή κληρικού, του Μπερνάρ Πρεϊνά, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και το γεγονός ότι δεν είχε γίνει καταγγελία σε βάρος του στις δικαστικές αρχές.

Ο Πεϊνά κατηγορείται ότι την εποχή εκείνης κακοποίησε σεξουαλικά μικρούς προσκόπους και ο δικηγόρος του έχει δηλώσει ότι παραδέχτηκε τις πράξεις του. Οι αρχές αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο με εγγύηση. Πολλά θύματα έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του Καρδινάλιου Μπαρμπαρέν, τον οποίον κατηγορούν ότι δεν ανέφερε τα αδικήματα στις αρχές και επέτρεπε στους παιδεραστές ιερείς να παραμένουν στις θέσεις τους. Ο Μπαρμπαρέν, σε μια ανακοίνωσή του τον περασμένο Απρίλιο παραδέχτηκε ότι έκανε «λάθη στη διοίκηση και στον διορισμό ορισμένων ιερέων».