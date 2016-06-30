search
ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 15:16
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.06.2016 18:11

Νέα κρούσματα παιδεραστίας στην καθολική εκκλησία-Αποπομπή ιερέων στη Λιόν

30.06.2016 18:11
Νίκησε η λειτουργία χωρίς τέλος: Άσυλο δόθηκε στους μετανάστες - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google
 
Τελειωμό δεν φαίνονται να έχουν τα σκάνδαλα παιδοφιλίας στην καθολική εκκλησία.
 
Ο Ρωμαιοκαθολικός Καρδινάλιος-Αρχιεπίσκοπος της Λιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι απέπεμψε από τα καθήκοντά τους τέσσερις ιερείς που κατηγορούνται για παιδεραστία και οι υποθέσεις τους είναι γνωστές στις γαλλικές δικαστικές αρχές.
 
Ο Καρδινάλιος Φιλίπ Μπαρμπαρέν διευκρίνισε ότι οι τέσσερις ιερείς εργάζονταν στην περιοχή της Λιόν, στην κεντρική Γαλλία, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ειδικά μέτρα» αναμένεται να ληφθούν σε βάρος και άλλων ιερέων. Ωστόσο ο ακριβής αριθμός των κληρικών που εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις δεν έχει διευκρινιστεί.
 
Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία συγκλονίστηκε τις δύο τελευταίες δεκαετίες από σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων από ιερείς σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Γαλλίας. Στις αρχές του μήνα, αστυνομικοί πήραν κατάθεση -πάνω από 10 ώρες- από τον Καρδινάλιο Μπαρμπαρέν σχετικά με τη δράση ενός παιδεραστή κληρικού, του Μπερνάρ Πρεϊνά, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και το γεγονός ότι δεν είχε γίνει καταγγελία σε βάρος του στις δικαστικές αρχές.
 
Ο Πεϊνά κατηγορείται ότι την εποχή εκείνης κακοποίησε σεξουαλικά μικρούς προσκόπους και ο δικηγόρος του έχει δηλώσει ότι παραδέχτηκε τις πράξεις του. Οι αρχές αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο με εγγύηση. Πολλά θύματα έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του Καρδινάλιου Μπαρμπαρέν, τον οποίον κατηγορούν ότι δεν ανέφερε τα αδικήματα στις αρχές και επέτρεπε στους παιδεραστές ιερείς να παραμένουν στις θέσεις τους. Ο Μπαρμπαρέν, σε μια ανακοίνωσή του τον περασμένο Απρίλιο παραδέχτηκε ότι έκανε «λάθη στη διοίκηση και στον διορισμό ορισμένων ιερέων».
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gi-selini-adv
ADVERTORIAL

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού – «Από τη Γη στη Σελήνη, Γίνε αστροναύτης για μία μέρα!»

callas-adv-4
ADVERTORIAL

Οκτώβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: ένας μήνας για να εξερευνήσουμε, να ακούσουμε, να συνδεθούμε

1920x1080_autoathina26
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι μεγάλες πρεμιέρες στην Auto Athina 2026 (photos/video)

lazopoulos-new
MEDIA

Λάκης Λαζόπουλος: «Δεν θέλω κουβέντες με ακροδεξιούς και φασίστες – Δεν έχω να πω απολύτως τίποτα» (Video)

kakokairia_kriti_eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Κρήτη – «Το νερό της βροχης που τόσο έλειπε, μπορεί τώρα να γίνει απειλή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ios
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ίος: Με τις ευλογίες του ΚΑΣ και της Μενδώνη το πεντάστερο σε αρχαιολογικό χώρο στο Μαγγανάρι

good-job-nicky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

kal_thu
ΚΑΛΧΑΣ

Μηνύματα Μητσοτάκη σε βουλευτές και Ντόρα, η «αρεστή» Interview, ο Σκέρτσος στον κόσμο του, η παρέα Τζιτζικώστα - Δένδια και η γραμμή Δούκα - Σάντσεθ

pierrakakis_2403_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

120 δόσεις και servicers: Τι αλλάζει για τους οφειλέτες – Εντός του Οκτωβρίου ψηφίζονται οι νέες ρυθμίσεις ανακοίνωσε ο Πιερρακάκης

rififi-
MEDIA

Σαρωτικό το φινάλε του «Ριφιφί» στην τηλεθέαση - «Μηδένισε» τον ανταγωνισμό το τελευταίο επεισόδιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 15:16
gi-selini-adv
ADVERTORIAL

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού – «Από τη Γη στη Σελήνη, Γίνε αστροναύτης για μία μέρα!»

callas-adv-4
ADVERTORIAL

Οκτώβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: ένας μήνας για να εξερευνήσουμε, να ακούσουμε, να συνδεθούμε

1920x1080_autoathina26
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι μεγάλες πρεμιέρες στην Auto Athina 2026 (photos/video)

1 / 3