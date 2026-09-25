«Όσο ζω, Μαζώ» – Ο viral σταυρός φαρμακείου στο Αγρίνιο (video)

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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με τη διαφορετική πινακίδα ενός φαρμακείου στο Αγρίνιο. Ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου στον Άγιο Κωνσταντίνο, προφανώς θαυμαστής του αδικοχαμένου Γιώργου Μαζωνάκη, έχει γράψει στον φωτεινό LED σταυρό τη φράση «Όσο ζω Μαζώ».

Ο φαρμακοποιός επέλεξε αυτόν τον διαφορετικό τρόπο για να τιμήσει την μνήμη του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο ξαφνικός και τραγικός θάνατος του οποίου έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

Στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok μάλιστα, τα πλάνα έχουν ως μουσικό χαλί την επιτυχία του Γιώργου Μαζωνάκη «Διανυκτερεύω»…

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