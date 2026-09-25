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25.09.2026 12:15

«Όσο ζω, Μαζώ» – Ο viral σταυρός φαρμακείου στο Αγρίνιο (video)

25.09.2026 12:15
farmakeio_mazo_agrinio

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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με τη διαφορετική πινακίδα ενός φαρμακείου στο Αγρίνιο. Ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου στον Άγιο Κωνσταντίνο, προφανώς θαυμαστής του αδικοχαμένου Γιώργου Μαζωνάκη, έχει γράψει στον φωτεινό LED σταυρό τη φράση «Όσο ζω Μαζώ».

Ο φαρμακοποιός επέλεξε αυτόν τον διαφορετικό τρόπο για να τιμήσει την μνήμη του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο ξαφνικός και τραγικός θάνατος του οποίου έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

Στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok μάλιστα, τα πλάνα έχουν ως μουσικό χαλί την επιτυχία του Γιώργου Μαζωνάκη «Διανυκτερεύω»…

@_evianastasiadi_ Και για όποιον ενδιαφέρεται το φαρμακείο είναι στην Ερυθραία Αγίου Κωσταντίνου.. ο φαρμακοποιός @Kostas Kirkos 💊💉#giorgosmazonakis #farmakeiaellada ♬ Dianikterevo – Giorgos Mazonakis

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 12:56
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