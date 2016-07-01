Γλάρος…λήστεψε φούρνο (Photos-Video)

Μια διαφορετική «κλοπή» κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας ενός φούρνου στο Σάουθ Σίλτνς της Αγγλίας. Ένας… γλάρος μπήκε στο μαγαζί και ατάραχος άρχισε να κάνει βόλτα μέσα στο κατάστημα. Το πτηνό αφού περιπλανήθηκε για λίγο στο χώρο άρπαξε ένα πακέτο πατατάκια και κατευθύνθηκε προς την έξοδο του φούρνου με τις αυτόματες πόρτες να ανοίγουν και ο γλάρος να φεύγει σαν κύριος από το κατάστημα.