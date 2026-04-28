Άργος Ορεστικό: 74χρονη βρέθηκε νεκρή στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εξαφάνιση μίας 74χρονης γυναίκας στο Άργος Ορεστικό, καθώς εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης, όπου είχε παραμείνει εγκλωβισμένη μετά το τέλος εκδήλωσης.

Η γυναίκα είχε μεταβεί το βράδυ της Κυριακής (26/4) στο Πολιτιστικό Κέντρο Άργους Ορεστικού, προκειμένου να παρακολουθήσει εκδήλωση παραδοσιακών χορών τοπικών συλλόγων.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, φέρεται να πήγε στις τουαλέτες του κτιρίου, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπέστη αιφνίδιο θάνατο από παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, μετά τη λήξη της εκδήλωσης, οι υπεύθυνοι του χώρου προχώρησαν στο κλείδωμα του κτιρίου, εκτιμώντας ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν αποχωρήσει, χωρίς να πραγματοποιηθεί πλήρης έλεγχος στους βοηθητικούς χώρους.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι συγγενείς της 74χρονης διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι της και δήλωσαν την εξαφάνισή της στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Ακολούθησαν ολονύκτιες έρευνες από την Αστυνομία, οι οποίες οδήγησαν τελικά στο Πολιτιστικό Κέντρο.

Οι αστυνομικοί εισήλθαν στο κτίριο και αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα των χώρων υγιεινής, που παρέμενε κλειδωμένη.

Στο εσωτερικό εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και σε κατάσταση ακαμψίας, στοιχείο που υποδεικνύει ότι ο θάνατός της είχε επέλθει πολλές ώρες νωρίτερα.

Το τραγικό περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση και τα μέτρα ασφαλείας σε δημόσιους χώρους.

