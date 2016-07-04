Σ. Αραβία: Επίθεση αυτοκτονίας έξω από το προξενείο των ΗΠΑ

Ένας βομβιστής αυτοκτονίας σκοτώθηκε και άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν σε έκρηξη έξω από το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σαουδικής Αραβίας Τζέντα

Ένας βομβιστής αυτοκτονίας σκοτώθηκε και άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν σε έκρηξη έξω από το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σαουδικής Αραβίας Τζέντα νωρίς σήμερα, είπε η κρατική τηλεόραση. Ο βομβιστής στάθμευσε το αυτοκίνητό του έξω από ένα τέμενος απέναντι από το προξενείο και λίγο αργότερα τέθηκε σε λειτουργία ο πυροδοτικός μηχανισμός, σκοτώνοντάς τον και τραυματίζοντας ελαφριά τους αστυνομικούς κοντά του, πρόσθεσε η τηλεόραση.

Μια φωτογραφία στην ιστοσελίδα του ειδησειογραφικού μέσου Sabq φαινόταν να δείχνει τη σορό ενός άνδρα που κείτονταν δίπλα από ένα ταξί. Μάρτυρας στην περιοχή είπε στο Reuters ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις ασφαλείας και ότι υπερίπτανται ελικόπτερα, αλλά ότι κανένας από τους αστυνομικούς δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει τί συνέβη.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου των Εξωτερικών δήλωσε ότι η αμερικανική διπλωματία έχει ενημερωθεί για την έκρηξη στην Τζέντα και ότι υπάρχει συνεργασία με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίαs για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών.