Τέλος στην αγωνία για τον 6,5 ετών Ιάσονα που είχε αρπάξει ο πατέρας του από τη Βουλιαγμένη – Εντοπίστηκε σώος στη Γλυφάδα

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 6,5 ετών Ιάσονα Κάι (ον.) Μπογέα Γκέιλ (επ.), ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 12 Απριλίου από τη Βουλιαγμένη, ύστερα από αρπαγή από τον πατέρα του.

Το ανήλικο αγόρι εντοπίστηκε τελικά από αστυνομικούς στη Γλυφάδα, και είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες.

Η κινητοποίηση των Αρχών υπήρξε άμεση από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνιση, με τις έρευνες να επεκτείνονται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπισμού, στις 13 Απριλίου είχε ενεργοποιηθεί από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ο μηχανισμός Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ομαδικά πυρά κατά ΥΠΕΝ για το τσιμέντο στις περιοχές Natura

Κεφαλονιά: «Το παιδί μου είναι αθώο» λέει η μητέρα του 26χρονου, πρωταθλητή άρσης βαρών, που συνελήφθη μετά τον θάνατο της 19χρονης

Λέσβος: Συγκεντρώσεις και πορείες κτηνοτρόφων λόγω αφθώδους πυρετού – Αποκλεισμός του λιμανιού της Μυτιλήνης (Photos)











