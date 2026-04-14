ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 19:22
Στη Βοστώνη για το Bloomberg Harvard City Leadership Initiative ο Χάρης Δούκας

Οι υποχρεώσεις τον ανάγκασαν να χάσει το ελληνικό Πάσχα στα πάτρια εδάφη φέτος, αλλά μάλλον άξιζε τον κόπο. Ο Χάρης Δούκας βρέθηκε αυτές τις ημέρες στη Βοστώνη, μαζί με άλλους 44 δημάρχους για το περίφημο και σημαντικό Bloomberg Harvard City Leadership Initiative.

Βέβαια και για το Πάσχα βρήκε την φόρμουλα, καθώς συμμετείχε σε πασχαλιάτικες εκδηλώσεις της ομογένειας κι έτσι τα συνδύασε.

Ο δήμαρχος Αθήνας έγραψε ότι «ένας χρόνος σκληρής δουλειάς ολοκληρώνεται και ένας νέος κύκλος ανοίγει. Στο Πανεπιστήμιο του Harvard μαζί με 44 Δημάρχους από όλο τον κόσμο, συμμετείχα στις τελικές συναντήσεις του προγράμματος Bloomberg Harvard City Leadership Initiative.

Παράλληλα, προχωρήσαμε σε:

  • Δύο κύκλους του Youth Climate Action Fund — 29 δράσεις νέων για το κλίμα στην Αθήνα.
  • Παρεμβάσεις για την πρόληψη της υπερδοσολογίας και τη δημόσια υγεία (Partnership for Healthy Cities).
  • Πιο ανοιχτή λήψη αποφάσεων με συμμετοχή των πολιτών.

Και τώρα, περνάμε το επόμενο βήμα.

Η Αθήνα γίνεται μέλος της κοινότητας alumni του προγράμματος — με περισσότερη στήριξη και εργαλεία».

