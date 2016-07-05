ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 07:54
05.07.2016 08:50

Απειλητικά συνθήματα έγραψαν στους τοίχους του σπιτιού της Αλεξίας Μπακογιάννη

Ντ. Μπακογιάννη: Βαρύτατη ευρωπαϊκή απρέπεια η μη πρόσκληση της Ελλάδας στο Βερολίνο - Media

 

Συνθήματα με μαύρο σπρέι έγραψαν στους τοίχους του σπιτιού της Αλεξίας Μπακογιάννη. Άγνωστοι στη διάρκεια της νύχτας έγραψαν “Γερμανοτσολιάδες” και “5/7/15 Όχι δε ξεχνάμε”, ένα χρόνο μετά το δημοψήφισμα.

Ο σύζυγος της Αλεξίας Μπακογιάννη, Ανδρέας Παπαδόπουλος ανέβασε μία φωτογραφία από το εξωτερικό του σπιτιού τους με τα συνθήματα που είχαν γράψει οι άγνωστοι και στην ανάρτηση του χαρακτήρισε «φασιστάκια» όσους έγραψαν τις «αθλιότητες» στον τοίχο του σπιτιού τους.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Παπαδόπουλου αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Οπως και πέρυσι, παραμονές της μεγαλύτερης πολιτικής απάτης, έτσι και σήμερα που συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την παρωδία του δημοψηφίσματος, κάτι φασιστακια, νομίζοντας ότι θα μας κάνουν να φοβηθούμε, μας έγραψαν αθλιότητες στον τοίχο του σπιτιού μας. Μάλλον λάθος “πόρτα” χτύπησαν. Σιγά μην κλάψουμε, σιγά μην φοβηθούμε!»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζεσταίνει τις προεκλογικές μηχανές το ΚΚΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο θα πληρωθούν όσοι εργαστούν στις αργίες του Πάσχα – Τι ισχύει για το Μεγάλο Σάββατο

ΚΟΣΜΟΣ

Το πετρέλαιο «βλέπει» πάλι τα 100 δολάρια: Η αμφισβήτηση της συμφωνίας εκεχειρίας φέρνει νέα αναστάτωση στην αγορά

ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η μεγάλη έξοδος για το Πάσχα: Γεμάτα φεύγουν τα πλοία, τι καιρό θα κάνει μέχρι τη Δευτέρα

CUCINA POVERA

Πασχαλινά τσουρέκια με τα αρώματα της παράδοσης

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου που έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από 50 ημέρες διαδικτυακού βασανισμού (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στη NASA: Νεκρός και 9ος Αμερικανός επιστήμονας που συνδέεται με τα μυστικά διαστημικά προγράμματα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; - Τι γίνεται με το πορτοκαλί

