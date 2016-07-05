Απειλητικά συνθήματα έγραψαν στους τοίχους του σπιτιού της Αλεξίας Μπακογιάννη

Συνθήματα με μαύρο σπρέι έγραψαν στους τοίχους του σπιτιού της Αλεξίας Μπακογιάννη. Άγνωστοι στη διάρκεια της νύχτας έγραψαν “Γερμανοτσολιάδες” και “5/7/15 Όχι δε ξεχνάμε”, ένα χρόνο μετά το δημοψήφισμα.

Ο σύζυγος της Αλεξίας Μπακογιάννη, Ανδρέας Παπαδόπουλος ανέβασε μία φωτογραφία από το εξωτερικό του σπιτιού τους με τα συνθήματα που είχαν γράψει οι άγνωστοι και στην ανάρτηση του χαρακτήρισε «φασιστάκια» όσους έγραψαν τις «αθλιότητες» στον τοίχο του σπιτιού τους.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Παπαδόπουλου αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Οπως και πέρυσι, παραμονές της μεγαλύτερης πολιτικής απάτης, έτσι και σήμερα που συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την παρωδία του δημοψηφίσματος, κάτι φασιστακια, νομίζοντας ότι θα μας κάνουν να φοβηθούμε, μας έγραψαν αθλιότητες στον τοίχο του σπιτιού μας. Μάλλον λάθος “πόρτα” χτύπησαν. Σιγά μην κλάψουμε, σιγά μην φοβηθούμε!»