Ροζ έφοδος της αστυνομίας: Συνέλαβε 13 άτομα σε παράνομους οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας

Έφοδος της αστυνομίας σε ροζ στούντιο στην περιοχή του Πολύγωνου είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 13 ατόμων για τα κατά περίπτωση αδικήματα της μαστροπείας, της διευκόλυνσης ακολασίας καθώς και για παράβαση των Νόμων περί εκδιδόμενων προσώπων, περί αλλοδαπών και περί προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα για παράνομη λειτουργία οίκων ανοχής, εντοπίστηκαν δύο άτομα, ένας 31χρονος Έλληνας και μία 26χρονη Αλβανίδα, ιδιοκτήτες τεσσάρων παράνομων οίκων ανοχής, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, που είχαν σφραγισθεί και στη συνέχεια συνελήφθησαν.

Tέσσερα από αυτά τα στούντιο, δύο στο Πολύγωνο, ένα στο Γκάζι και ένα στο Βοτανικό, τα διαχειριζόταν ένας 31χρονος Έλληνας και η 26χρονη σύζυγός του από την Αλβανία, γονείς ενός μικρού παιδιού. Τα διατηρούσαν ανοικτά παρότι στο παρελθόν είχαν σφραγιστεί αρκετές φορές καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για άδεια λειτουργίας τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν επιπλέον 11 άτομα, εκ των οποίων ένας 41χρονος Έλληνας ως φύλακας των οίκων ανοχής, 4 άτομα που διευκόλυναν την λειτουργία τους και έξι αλλοδαπές εκδιδόμενες.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ, ένα καταγραφικό μηχάνημα και 8 κάμερες. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.