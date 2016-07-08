ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 01:24
08.07.2016 09:36

Εκτός ελέγχου η μεγάλη πυρκαγιά στα Ψαρά

Πυρκαγιά και στα Καμένα Βούρλα - Media

Εκτός ελέγχου εξακολουθεί να βρίσκεται η πυρκαγιά, που ξέσπασε περί τις 11 το βράδυ της Πέμπτης, 7 Ιουλίου 2016, στα Ψαρά, νοτιοδυτικά από το μοναστήρι και προς την περιοχή της θάλασσας.

 

Κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, λόγω των ισχυρών ανέμων, επιχειρούν για την κατάσβεσή της δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα, τα οποία – όμως – με δυσκολία κάνουν το έργο τους, γιατί πρέπει να βρουν μακριά από το σημείο της πυρκαγιάς σημείο απάνεμο προκειμένου να ανεφοδιασθούν.

Επίσης, επιχειρούν για τη κατάσβεση το πυροσβεστικό ελικόπτερο από τη Χίο, καθώς κι άλλο ένα που έφτασε από την Αθήνα, δέκα πυροσβέστες με ένα όχημα που μετέβησαν με το πλοίο Γκλόρυ από τη Χίο, πεζοπόρο τμήμα 15 πυροσβεστών, που μετέβη στο νησί από την Αθήνα με ελικόπτερο, καθώς και εθελοντές και κάτοικοι των Ψαρών.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου κ. Ιάκωβο Αρχοντάκη, οι δυνάμεις αυτές φαίνεται ότι επαρκούν. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, τότε πιθανόν να μεταβούν κι άλλες δυνάμεις στο νησί.

Πέραν των άλλων δυσκολιών υπάρχει και πρόβλημα επικοινωνίας, αφού έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση του νησιού, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Πηγή: Astraparis

