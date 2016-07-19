Βίντεο – ντοκουμέντο με τον 17χρονο Αφγανό να απειλεί κρατώντας μαχαίρι – «Θα κάνω επίθεση αυτοκτονίας στην Γερμανία»

Βίντεο με τον 17χρονο Αφγανό Μουχαμάντ Ριγιάντ να κρατά ένα μαχαίρι και να δηλώνει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, δημοσίευσε το ISIS την Τρίτη, για το νεαρό που επιτέθηκε σε τρένο στην Βαυαρία το βράδυ της Δευτέρας.
«Είμαι στρατιώτης του χαλιφάτου και θα πραγματοποιήσει μια επίθεση αυτοκτονίας στην Γερμανία» αναφέρει ο ίδιος στο βίντεο.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών ενώ προσπαθούσε να διαφύγει.
Από τα περίπου 21 άτομα στα οποία επιτέθηκε, σοβαρά τραυματισμένα είναι τα τρία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τα τοπικά ΜΜΕ.
#AmaqAgency#Breaking#Germany
Video of the Islamic State Soldier Muhammad Riyad Who Carried out the #Wuzburg Attack pic.twitter.com/th3Mz1S4Ne
— Muftadeen (@muftadeen_1r) 19 July 2016
