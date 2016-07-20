Η Ε.Ε. στηρίζει τις πολυεθνικές

Στα παλιά της τα παπούτσια οι θέσεις των πολιτών

Όσοι υποστηρίζουν ότι η διακυβέρνηση της Ε.Ε. γίνεται από ένα κλειστό κλαμπ στο οποίο κυρίαρχο λόγο και ρόλο έχουν μετρημένοι στα δάχτυλα πολιτικοί και μια στρατιών τεχνοκρατών και λομπιστών και όχι οι εκπρόσωποι των κρατών – μελών, έχουν χαρακτηριστεί ως οπαδοί των θεωριών συνωμοσίας και καταγγέλλονται ως φορείς σεναρίων τρόμου.

Δυο πρόσφατα, όμως, παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η Κομισιόν αποφάσισε και διέταξε σίγουρα δικαιώνουν εκείνους που θεωρούν ότι όχι μόνο η Ε.Ε. νοσεί σοβαρά σε θέματα αντιπροσωπευτικής και δημοκρατικής εκπροσώπησης, αλλά παράλληλα παίζει ανοιχτά παιχνίδια υπέρ της κυριαρχίας των πολυεθνικών.

Τα δυο αυτά παραδείγματα είναι η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά (CETA) καθώς και το θέμα της διαχείρισης του ύποπτου για πρόκληση καρκίνων εντομοκτόνου της Monsanto, η κυκλοφορία του οποίου στις χώρες της Ε.Ε. έληξε στα τέλη Ιουνίου.

Και στις δυο αυτές περιπτώσεις η Κομισιόν βρήκε «παραθυράκια» προκειμένου να μην εφαρμόσει τις βουλές των κρατών – μελών, αλλά να ακολουθήσει πιστά την ατζέντα της, γράφοντας επί της ουσίας στα παλιά της τα παπούτσια τη θέση των κυβερνήσεων αλλά και εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.

Από την πίσω πόρτα

Η Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία της Ε.Ε. με τον Καναδά (CETA), οι διαπραγματεύσεις για την οποία έγιναν κάτω από άκρα μυστικότητα και με τα κράτη – μέλη να μη γνωρίζουν επί της ουσίας τι πραγματικά έχει συμφωνηθεί σε όλους τους τομείς, έχει επικριθεί δριμύτατα από κυβερνήσεις, φορείς, επιστημονικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, συνδικάτα και εκατομμύρια πολίτες.

Το γιγαντιαίο κύμα αντίδρασης και η γενική απαίτηση η συμφωνία να μην εφαρμοστεί εάν τα κράτη – μέλη και οι πολίτες τους δεν πληροφορηθούν με πλήρη διαφάνεια το τι συμφωνήθηκε οδήγησε σε μια μικρή νίκη αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε δεκτό ύστερα από ισχυρότατες πιέσεις το αίτημα η συμφωνία να χαρακτηριστεί μεικτή έτσι ώστε η εφαρμογή της ή όχι να κριθεί από τα εθνικά Κοινοβούλια των κρατών – μελών και όχι μόνο από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Κομισιόν, όμως, που επιμένει στην άμεση εφαρμογή της, ξέρει κι άλλα μονοπάτια, τα οποία και αποφάσισε να διαβεί προκειμένου να μη θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία. Και το παραθυράκι που βρήκε, είναι η «προσωρινή» εφαρμογή της μετά την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πριν αποφασίσουν τα κράτη – μέλη.

Το Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης / Naturefriends Greece, που ιδρύθηκε το 2007 και είναι μέλος της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Naturefriends International/NFI, επισημαίνει ότι η κίνηση της Κομισιόν να χαρακτηρίσει τη συμφωνία ως μεικτή, αλλά να προωθήσει την «προσωρινή» εφαρμογή της πριν από την έκφραση γνώμης των εθνικών Κοινοβουλίων, «είναι ένας εξυπνακίστικος και χυδαίος τρόπος ώστε οι “εμπνευστές” των συμφωνιών, ΗΠΑ – Καναδά – Ε.Ε. να παρακάμψουν τα εθνικά Κοινοβούλια».

Και αυτό γιατί, αν η CETA τεθεί προσωρινά σε εφαρμογή, η συμφωνία θα τεθεί αυτόματα σε ισχύ, πριν από την επικύρωσή της από τα εθνικά Κοινοβούλια.

Όπως σημειώνει, μέχρι να ψηφιστεί η συμφωνία από τα κράτη – μέλη μπορεί να απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο με την ντρίμπλα Γιούνκερ η CETA θα είναι σε πλήρη εφαρμογή και θα έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένες καταστάσεις που δεν θα μπορούν να ανατραπούν, ακόμα και εάν τα εθνικά Κοινοβούλια δεν επικυρώσουν τη συμφωνία.

«Πράσινο» στη Monsanto

Η δεύτερη περίπτωση που αποδεικνύει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι τεχνοκράτες των Βρυξελλών έχουν μια περίεργη αντίληψη για το πώς οφείλουν να συμμορφώνονται απέναντι στις βουλές της πλειοψηφίας των κρατών – μελών είναι το θέμα του glyphosate, του ενεργού συστατικού του πλέον διαδεδομένου εντομοκτόνου της Monsanto. Η γλυφοσάτη, τον Μάρτιο του 2015, χαρακτηρίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο» με αποτέλεσμα να αρχίσει μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την απαγόρευση χρήσης της στην Ε.Ε., μια και η άδεια έληγε τον φετινό Ιούνιο.

Η κινητοποίηση επιστημόνων, κοινωνικών φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και εκατομμυρίων πολιτών ήταν πρωτοφανής, με αποτέλεσμα πολλά και ισχυρά κράτη – μέλη να απορρίψουν την πρόταση του Γιούνκερ για ανανέωση της άδειας χρήσης της επικίνδυνης ουσίας για εννέα χρόνια ακόμα μέχρι το 2025.

Η Κομισιόν έκανε επανειλημμένες προσπάθειες προκειμένου να επιτύχει την ανανέωση της έγκρισης χρήσης, έστω και για λιγότερα χρόνια, στις ψηφοφορίες, όμως, που διεξήχθησαν τόσο στη μόνιμη επιτροπή στις 6 Ιουνίου όσο και στην επιτροπή προσφυγών στις 24 Ιουνίου, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη ειδική πλειοψηφία.

Μπροστά σε αυτό το δεδομένο, η Επιτροπή αντί να προχωρήσει σε σχέδιο για την «αποβολή» της ύποπτης για καρκινογένεση ουσίας από την Ε.Ε., εκμεταλλεύθηκε τη δυνατότητα που έχει και παρέτεινε με δική της απόφαση τη χρήση της γλυφοσάτης μέχρι το τέλος του 2017.

Το άκρως επικίνδυνο, σύμφωνα με τις επιστημονικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, είναι το σκεπτικό που συνοδεύει αυτήν τη μονομερή απόφαση της Επιτροπής, σκεπτικό που μας προϊδεάζει για τις κινήσεις που θα κάνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να επιτύχει νέα πολυετή κυκλοφορία του εντομοκτόνου της Monsanto παρά τις αντιδράσεις κρατών – μελών και εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Επιτροπή οδηγήθηκε στην απόφαση για παράταση της χρήσης για ακόμα 1,5 χρόνο «λαμβάνοντας υπόψη τη διεξοδικότατη και αυστηρή επιστημονική αξιολόγηση της δραστικής ουσίας που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και τους εθνικούς οργανισμούς των κρατών – μελών»…

Και μόνο ο χαρακτηρισμός «διεξοδικότατη και αυστηρή επιστημονική αξιολόγηση της δραστικής ουσίας» μας υποψιάζει ότι στα τέλη του 2017 που αναμένεται η γνωμοδότηση για τις ιδιότητες της δραστικής ουσίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), την αρμόδια αρχή της Ε.Ε. για την αξιολόγηση των φακέλων σχετικά με την κατηγοριοποίηση των χημικών ουσιών, η γλυφοσάτη θα έχει «αθωωθεί» πανηγυρικά και τελικά η Κομισιόν θα επιτύχει την ανανέωση της άδειας χρήσης της μέχρι το 2025.