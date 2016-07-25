ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:44
25.07.2016 09:40

Βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Ιράκ – Τουλάχιστον 14 οι νεκροί

25.07.2016 09:40
Βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Ιράκ - Τουλάχιστον 14 οι νεκροί - Media

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο αυτοκίνητο σε σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από κεντρική πόλη του Ιράκ.

Ένας αστυνομικός, δήλωσε πως τα περισσότερα θύματα πέθαναν μέσα στα οχήματά τους, περιμένοντας να εισέλθουν στην πόλη Κάλις, που βρίσκεται γύρω στα 80 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης.

«Ακόμα έχουμε καμμένα πτώματα μέσα σε πολλά οχήματα, συμπεριλαμβανομένου και ένα μικρό λεωφορείο που μετέφερε γυναίκες και παιδιά», δήλωσε στο Reuters ο αρχηγός της αστυνομίας, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμος.

Οκτώ αστυνομικοί και έξι πολίτες σκοτώθηκαν και πάνω από 41 άνθρωποι είναι τραυματίες, σύμφωνα με τους αστυνομικούς.

Πηγές από τα νοσοκομεία δηλώνουν πως ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί δεδομένου των πολυάριθμων και σοβαρών τραυματισμών.

Μέχρι τώρα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη καμιά τρομοκρατική ομάδα, ωστόσο, το Ισλαμικό Κράτος έχει αυξήσει τις επιθέσεις του στην χώρα καθώς υφίσταται ήττες στο πεδίο μάχης στο βόρειο και το δυτικό Ιράκ.

Η επίθεση πραγματοποιείται μια μέρα μετά από άλλη επίθεση αυτοκτονίας σε σημείο ελέγχου στην Βαγδάτη που σκότωσε τουλάχιστον 20 άτομα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Η Ελλάδα θα μειώσει στο 2% από 2,4%  την πρόβλεψη ανάπτυξης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πότε παραιτείται ένας Πρωθυπουργός;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μήνυση του Γιώργου Μυλωνάκη σε Κύπριο δημοσιογράφο -«Δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος μου»

