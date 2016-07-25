Βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Ιράκ – Τουλάχιστον 14 οι νεκροί

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο αυτοκίνητο σε σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από κεντρική πόλη του Ιράκ.

Ένας αστυνομικός, δήλωσε πως τα περισσότερα θύματα πέθαναν μέσα στα οχήματά τους, περιμένοντας να εισέλθουν στην πόλη Κάλις, που βρίσκεται γύρω στα 80 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης.

«Ακόμα έχουμε καμμένα πτώματα μέσα σε πολλά οχήματα, συμπεριλαμβανομένου και ένα μικρό λεωφορείο που μετέφερε γυναίκες και παιδιά», δήλωσε στο Reuters ο αρχηγός της αστυνομίας, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμος.

Οκτώ αστυνομικοί και έξι πολίτες σκοτώθηκαν και πάνω από 41 άνθρωποι είναι τραυματίες, σύμφωνα με τους αστυνομικούς.

Πηγές από τα νοσοκομεία δηλώνουν πως ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί δεδομένου των πολυάριθμων και σοβαρών τραυματισμών.

Μέχρι τώρα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη καμιά τρομοκρατική ομάδα, ωστόσο, το Ισλαμικό Κράτος έχει αυξήσει τις επιθέσεις του στην χώρα καθώς υφίσταται ήττες στο πεδίο μάχης στο βόρειο και το δυτικό Ιράκ.

Η επίθεση πραγματοποιείται μια μέρα μετά από άλλη επίθεση αυτοκτονίας σε σημείο ελέγχου στην Βαγδάτη που σκότωσε τουλάχιστον 20 άτομα.