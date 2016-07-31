Κυκλοφορούσε με σπαθί Σαμουράι στο κέντρο της Καλαμάτας – Συνελήφθη ο 55χρονος

Απορίες αλλά και φόβο σκόρπισε στους περαστικούς ένας άνδρας που κυκλοφορούσε ανέμελος στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας οπλισμένος σαν… αστακός! Μάλιστα, μεταξύ των όπλων που είχε μαζί του, ήταν και ένα σπαθί από αυτά των… Σαμουράι!

Κάποιοι ειδοποίησαν την Αστυνομία, καθώς δεν ήταν προφανείς οι σκοποί του 55χρονου Έλληνα. Σε λίγα λεπτά, έφτασαν στην περιοχή αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι σταμάτησαν τον ένοπλο για να τον ελέγξουν και έμειναν άναυδοι όταν είδαν το ξίφος τύπου «Κατάνα» με λάμα μήκους 0,50 εκατοστών που είχε περασμένο στην πλάτη του!

Εκτός από αυτό, όμως, ο 55χρονος είχε μαζί του άλλα τρία μαχαίρια και δυο σουγιάδες, τα οποία κατασχέθηκαν! Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Καλαμάτας που διενεργεί προανάκριση και σχηματίζει δικογραφία σε βάρος του για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Ωστόσο, δεν εξήγησε για ποιο λόγο κουβαλούσε όλα αυτά τα κοφτερά όργανα.