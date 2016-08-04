Αστέρι Michelin σε πλανόδιο chef (Video)

To αστέρι της Michelin είναι το όνειρο κάθε εστιατορίου που θέλει να λέει ότι προσφέρει υψηλή μαγειρική τέχνη. Παγκοσμίως τα εστιατόρια που έχουν τιμηθεί με αστέρι ή αστέρια Michelin είναι ελάχιστα. Και, πλέον, στην εκλεκτή αυτή παρέα συμπεριλαμβάνεται και ένας πλανόδιος πωλητής φαγητού στη Σιγκαπούρη!

Ο Τσαν Χον-Μενγκ μέχρι πρόσφατα δεν γνώριζε τίποτα για τα αστέρια Michelin και για τη σημασία τους. Μάλιστα, δεν μπορούσε να κρύψει την έκπληξή του όταν έλαβε την πρόσκληση από τους γευσιγνώστες της Michelin και όταν έμαθε ότι ο πάγκος του έλαβε ένα αστέρι για την ποιότητα και την γευστική πρωτοτυπία των φαγητών του.

Ο Τσαν, με 35ετή εμπειρία στις κουζίνες, πουλάει μερίδες κοτόπουλου με σάλτσα σόγιας και κινέζικα ζυμαρικά για περίπου 1,5 ευρώ η μερίδα, γεγονός που καθιστά τον πάγκο του το φθηνότερο εστιατόριο στον πλανήτη που έχει βραβευθεί με ένα αστέρι Michelin.