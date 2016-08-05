Πελαργός…κάνει βόλτα στη Φιλιππιάδα και «ρίχνει» το ίντερνετ (Video)

Χαρακτηρίζεται ως η «Πόλη των Πελαργών» καθότι κάθε χρόνο καταφθαύνουν στην Φιλιππιάδα οι πελαργοί από όλη τη χώρα.

Οι πελαργοί μένουν στην Φιλιππιάδα έως και τα μέσα Αυγούστου και δεν αποτελούν απλά έναν πόλο έλξης για τους επισκέπτες αλλά ένα ζωντανό σύμβολο απόλυτα συνδεδεμένο με την ταυτότητα της πόλης.

Πολλοί λένε ότι η ζεστασιά και η φιλοξενία των κατοίκων προσελκύει στην Φιλιππιάδα τα όμορφα αυτά πουλιά και, πράγματι, έτσι φαίνεται αφού λίγο πριν φύγουν όπως θα δείτε και στο βίντεο ένας πελαργός αποφάσισε να έρθει πιο κοντά με τους κατοίκους κάνοντας βόλτα σε κεντρικό δρόμο της Πόλης, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των περαστικών οι οποίοι έσπευσαν να απαθανατίσουν αυτή τη στιγμή.

Πηγή: mypreveza.gr