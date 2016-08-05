search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 00:49
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.08.2016 10:15

Πελαργός…κάνει βόλτα στη Φιλιππιάδα και «ρίχνει» το ίντερνετ (Video)

05.08.2016 10:15
Πελαργός…κάνει βόλτα στη Φιλιππιάδα και «ρίχνει» το ίντερνετ (Video) - Media

 

Χαρακτηρίζεται ως  η «Πόλη των Πελαργών» καθότι κάθε χρόνο καταφθαύνουν στην Φιλιππιάδα οι πελαργοί από όλη τη χώρα.

Οι πελαργοί μένουν στην Φιλιππιάδα έως και τα μέσα Αυγούστου και δεν αποτελούν απλά έναν πόλο έλξης για τους επισκέπτες αλλά ένα ζωντανό σύμβολο απόλυτα συνδεδεμένο με την ταυτότητα της πόλης.

Πολλοί λένε ότι η ζεστασιά και η φιλοξενία των κατοίκων προσελκύει στην Φιλιππιάδα τα όμορφα αυτά πουλιά και, πράγματι, έτσι φαίνεται αφού λίγο πριν φύγουν όπως θα δείτε και στο βίντεο ένας πελαργός αποφάσισε να έρθει πιο κοντά με τους κατοίκους κάνοντας βόλτα σε κεντρικό δρόμο της Πόλης, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των περαστικών οι οποίοι έσπευσαν να απαθανατίσουν αυτή τη στιγμή. 

Πηγή: mypreveza.gr

 

 

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran doryforos
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιραν προετοιμάζεται για χτύπημα, ο Τραμπ αποκαλύπτει το σχέδιο επίθεσης – Τα νησιά Τσάγκος και τα οχυρωματικά έργα

meta 555- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο θάνατος δεν είναι το τέλος: Η Meta κατοχύρωσε πατέντα για…ψηφιακή «αθανασία» στα social media

kaisariani-23842
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Aνοίγει ο δρόμος για την απόκτηση των φωτογραφιών – «Στο μάτι του κυκλώνα» ο έμπορος

skier california
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Καλιφόρνια: Οκτώ νεκροί από χιονοστιβάδα στη Σιέρα Νεβάδα

fulakes_domokou
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία βαρυποινίτη στο Δομοκό: Συμβόλαιο θανάτου από τη Ζάκυνθο βλέπουν οι αρχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

opeka-pasok-stelexos.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασία Χατζηδάκη: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 00:34
iran doryforos
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιραν προετοιμάζεται για χτύπημα, ο Τραμπ αποκαλύπτει το σχέδιο επίθεσης – Τα νησιά Τσάγκος και τα οχυρωματικά έργα

meta 555- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο θάνατος δεν είναι το τέλος: Η Meta κατοχύρωσε πατέντα για…ψηφιακή «αθανασία» στα social media

kaisariani-23842
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Aνοίγει ο δρόμος για την απόκτηση των φωτογραφιών – «Στο μάτι του κυκλώνα» ο έμπορος

1 / 3