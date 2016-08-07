Σιγκαπούρη: Καντίνα με …βρώμικο πήρε αστέρι Michelin (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη μεγαλύτερη διάκριση στον κόσμο της μαγειρικής κατέκτησε σεφ που εργάζεται σε καντίνα στη Σιγκαπούρη.
Ο σεφ πάγκου με street food -όπου το γεύμα κοστίζει τα μισά από όσα ένα χάμπουργκερ σε φαστφουντάδικο- κατάφερε να κερδίσει αστέρι Michelin.
Βραβευμένη καντίνα
Η καντίνα του “Soya Sauce Chicken Rice and Noodle” -όπως ονομάζεται ο βραβευμένος πλέον πάγκος- βρίσκεται στην Τσαϊνατάουν της Σιγκαπούρης, μαζί με δεκάδες άλλες καντίνες που περιλαμβάνουν διαφορετικές γεύσεις και κουζίνες.
Έξω από την καντίνα οι ουρές είναι τεράστιες και εκατοντάδες άτομα -ντόπιοι και τουρίστες- την έχουν μετατρέψει σε ατραξιόν.
Το γεύμα εδώ κοστίζει πολύ λιγότερο από ένα συνηθισμένο γεύμα σε εστιατόριο βραβευμένο με Michelin.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Guardian, ένα πιάτο κοτόπουλο με σόγια και ρύζι στοιχίζει μόλις δύο δολάρια.
Ο σεφ Chan Hon Meng είναι ο δεύτερος σεφ καντίνας στη Σιγκαπούρη που λαμβάνει αστέρι Michelin, ο οποίος δηλώνει ότι δεν περίμενε την διάκριση, εργάζεται 17 ώρες την ημέρα, μαγειρεύοντας σε μία μικρή κουζινούλα, πουλώντας 180 κοτόπουλα -30 περισσότερα από ό,τι πριν λάβει το βραβείο.
Πηγή: perierga.gr
