07.08.2016 09:13

Σιγκαπούρη: Καντίνα με …βρώμικο πήρε αστέρι Michelin (Photos)

Σιγκαπούρη: Καντίνα με …βρώμικο πήρε αστέρι Michelin (Photos)

 

Τη μεγαλύτερη διάκριση στον κόσμο της μαγειρικής κατέκτησε σεφ που εργάζεται σε καντίνα στη Σιγκαπούρη.

Ο σεφ πάγκου με street food -όπου το γεύμα κοστίζει τα μισά από όσα ένα χάμπουργκερ σε φαστφουντάδικο- κατάφερε να κερδίσει αστέρι Michelin.

Βραβευμένη καντίνα

Η καντίνα του “Soya Sauce Chicken Rice and Noodle” -όπως ονομάζεται ο βραβευμένος πλέον πάγκος- βρίσκεται στην Τσαϊνατάουν της Σιγκαπούρης, μαζί με δεκάδες άλλες καντίνες που περιλαμβάνουν διαφορετικές γεύσεις και κουζίνες.

Έξω από την καντίνα οι ουρές είναι τεράστιες και εκατοντάδες άτομα -ντόπιοι και τουρίστες- την έχουν μετατρέψει σε ατραξιόν.

Το γεύμα εδώ κοστίζει πολύ λιγότερο από ένα συνηθισμένο γεύμα σε εστιατόριο βραβευμένο με Michelin.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Guardian, ένα πιάτο κοτόπουλο με σόγια και ρύζι στοιχίζει μόλις δύο δολάρια.

Ο σεφ Chan Hon Meng είναι ο δεύτερος σεφ καντίνας στη Σιγκαπούρη που λαμβάνει αστέρι Michelin, ο οποίος δηλώνει ότι δεν περίμενε την διάκριση, εργάζεται 17 ώρες την ημέρα, μαγειρεύοντας σε μία μικρή κουζινούλα, πουλώντας 180 κοτόπουλα -30 περισσότερα από ό,τι πριν λάβει το βραβείο.

Πηγή: perierga.gr

