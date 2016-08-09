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09.08.2016 10:52

Τσάρλι Σιν: Θα βοηθούσε αν και άλλες διασημότητες παραδέχονταν ότι είναι φορείς του ιού HIV

09.08.2016 10:52
Το «μαύρο» tweet του Τσάρλι Σιν για τον Τραμπ - Media

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Ο αμερικανός ηθοποιός Τσάρλι Σιν καλεί από τις σελίδες της γερμανικής έκδοσης του περιοδικού Playboy και άλλες διασημότητες να αποκαλύψουν ότι είναι οροθετικοί, όπως έκανε ο ίδιος πέρυσι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι έτσι θα διαλυθούν οι προκαταλήψεις σχετικά με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι φορείς του ιού που προκαλεί το AIDS.

 

Ο αμερικανός ηθοποιός Τσάρλι Σιν καλεί από τις σελίδες της γερμανικής έκδοσης του περιοδικού Playboy και άλλες διασημότητες να αποκαλύψουν ότι είναι οροθετικοί, όπως έκανε ο ίδιος πέρυσι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι έτσι θα διαλυθούν οι προκαταλήψεις σχετικά με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι φορείς του ιού που προκαλεί το AIDS.

«Θα ήταν καλά αν και άλλες διασημότητες δημοσιοποιούσαν ότι είναι φορείς του ιού HIV. Αυτό θα βοηθούσε», δήλωσε ο ηθοποιός, ο οποίος μόλις υπέγραψε ένα διαφημιστικό συμβόλαιο για την προώθηση προφυλακτικών μιας μάρκας ερωτικών παιγνιδιών.

«Υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις για τα πρόσωπα που έχουν προσβληθεί από τον HIV και ελπίζω ότι αυτό θα αλλάξει», πρόσθεσε.

Αφού αποκάλυψε τον Νοέμβριο ότι έχει προσβληθεί απ’ αυτόν τον ιό που μπορεί να οδηγήσει στο AIDS, «άνθρωποι με σταματούν στον δρόμο και με συγχαίρουν που τόλμησα» να κάνω το βήμα, υπογραμμίζει ακόμη ο ηθοποιός του Platoon και της τηλεοπτικής σειράς “Two and a Half Men”.

Ο 50χρονος ηθοποιός είχε αποκαλύψει πως είναι οροθετικός για να βάλει τέλος στον εκβιασμό που είπε ότι του γινόταν.

Στη συνέχεια η αστυνομία του Λος Άντζελες άρχισε ποινική έρευνα σε βάρος του. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο ηθοποιός έχει ηχογραφηθεί να απειλεί να σκοτώσει την πρώην μνηστή του και να παραδέχεται επίσης ότι είχε πει ψέματα σε μια ερωτική σύντροφό του αναφορικά με την οροθετικότητά του.

 

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