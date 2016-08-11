Ρίο 2016: Εκτός τελικού ο Βαζαίος στα 200μ μικτής ατομικής

Τεράστια ευκαιρία να προκριθεί σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων έχασε ο Ανδρέας Βαζαίος, που κατέλαβε την 11η θέση στους ημιτελικούς των 200μ. μικτή ατομική, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η οκτάδα του τελικού «έκλεισε» στο 1:58.85 του Γερμανού Φίλιπ Χάιντς, τη στιγμή που ο Βαζαίος είχε κάνει στο Ευρωπαϊκό του Λονδίνου 1:58.18, φαίνεται όμως ότι δεν κατάφερε να κάνει ακόμη ένα φορμάρισμα ώστε να επαναλάβει ανάλογη επίδοση στο Ρίο.

Με τον ταχύτερο χρόνο πέρασε τον τελικό ο Αμερικανός Μάικλ Φελπς με 1:55.78, ακολουθούμενος από τον συμπατριώτη του Ράιαν Λόχτε (1:56.28).

Αμέσως μετά την κούρσα δήλωσε: «Δεν είμαι ευχαριστημένος, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός, δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει ο χρόνος. Ήμουν πιο αργός από το πρωί. Δεν ένιωθα κουρασμένος, δεν ξέρω τι δεν πήγε καλά». Σχετικά με το πώς ένιωσε που κολύμπησε δίπλα σε «αστέρες« όπως ο Φελπς και ο Λόχτι είπε: «Δεν με τρόμαζε που κολυμπούσα με τόσο μεγάλους αθλητές. Ήμουν ήρεμος».