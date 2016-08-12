search
12.08.2016 09:08

Αγνοείται 16χρονος στα Βριλήσσια (Photos)

O 16χρονος Κώστας Παναγόπουλος αγνοείται από τις πρώτες πρωινές ώρες σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Πεντέλης.Ο ανήλικος εξαφανίστηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Αυγούστου και από τις 4:30 έως 7:00π.μ., από το σπίτι του στην οδό Δίρφης 21 στα Βριλήσσια.

Το Εθελοντικό Κλιμάκιο Πολιτικής Προστασίας Πεντέλης, το ΚΕΠΙΧ, τα παρατηρητήρια, τα περίπολα πυρασφάλειας όπως και λοιποί εν υπηρεσία και μη εθελοντές στους οποίους κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται να εντείνουν την επιτήρηση στη ζώνη ευθύνης του Δήμου, στα αστικά και περιαστικά δάση και τις δασικές περιοχές για τον εντοπισμό του ανηλίκου το δυνατόν ταχύτερο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να ενημερώσει το Δήμαρχο Πεντέλης Δημήτρη Στεργίου – Καψάλη στο τηλέφωνο 6945705260, το ΚΕΠΙΧ στο τηλέφωνο 2108040580 και τους γονείς στα τηλέφωνα 6932636580 και 697327682

 

