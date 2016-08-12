Ρίο 2016: Στην αντεπίθεση περνά η Εφίμοβα με αιχμές για χρήση αναβολικών από τον Φελπς

Η Γιούλια Εφίμοβα πέρασε στην αντεπίθεση και θέλησε ν’ απαντήσει σε όσους και όσες την επέκριναν στους Ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο, κυρίως στην ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Γιούλια Εφίμοβα πέρασε στην αντεπίθεση και θέλησε ν’ απαντήσει σε όσους και όσες την επέκριναν στους Ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο, κυρίως στην ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ρωσίδα πρωταθλήτρια της κολύμβησης, η οποία εξασφάλισε την τελευταία στιγμή, στην κυριολεξία, τη συμμετοχή της στους αγώνες με απόφαση της ΔΟΕ, άκουσε πάλι αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο, πριν την κούρσα στα 200μ. πρόσθιο.

Όπως και στα 100μ. πρόσθιο, η Εφίμοβα πήρε τη δεύτερη θέση με 2:21.97, ανεβαίνοντας ένα σκαλί πιο ψηλά σε σχέση με το Λονδίνο, όπου ήταν τρίτη. Η κόντρα της με τους Αμερικανούς ξεκίνησε στην κούρσα των 100μ., όπου πρώτη ήταν η 19χρονη, Λίλι Κινγκ.

Η νεαρή Αμερικανίδα πραγματοποίησε φανταστική κούρσα στον τελικό, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Εφίμοβα. Πριν από την κούρσα θέλησε να δείξει τη δυσαρέσκεια της για τη συμμετοχή της Ρωσίδας πρωταθλήτριας στους αγώνες, κάνοντας χειρονομίες αποδοκιμασίας, ενώ στην απονομή των μεταλλίων φρόντισε να δείξει τη δυσαρέσκεια της, αγνοώντας, ουσιαστικά, την αντίπαλο της.

Η Ρωσίδα είχε ξεκινήσει την ένταση, αμέσως μετά την επικράτησή της στην ημιτελική σειρά των 100μ., καθώς έδειξε με το δάχτυλό της το Νο 1, θέλοντας να δείξει πως είναι φαβορί για τον τελικό και η κορυφαία στον κόσμο. Η Κινγκ, η οποία παρακολούθησε την προσπάθειά της στην τηλεόραση, ενοχλήθηκε και έδωσε τη δική της απάντηση στον αγώνα, κερδίζοντας την κούρσα και δείχνοντας αυτή, με υψωμένο το δάκτυλο, πως αυτή είναι το Νο 1.

«Απλά απέδειξα πως μπορείς να είσαι καθαρός και να κερδίζεις τους αγώνες», είχε δηλώσει η Κινγκ, φεύγοντας από την πισίνα, ενώ υπέρ της τάχθηκε και ο μεγάλος αστέρας της παγκόσμιας κολύμβησης, Μάικλ Φελπς. Ο Αμερικανός σταρ δικαιολόγησε τις αποδοκιμασίες του κόσμου, αλλά και τη συμπεριφορά της Κινγκ.

Μετά την κούρσα, λοιπόν, των 200μ. στο πρόσθιο γυναικών, και μετά τη νέα νίκη του Φελπς στα 200μ. μικτής ατομικής, η Εφίμοβα προκάλεσε σάλο στη συνέντευξη Τύπου, αφήνοντας αιχμές για τον Αμερικανό: «Τώρα τι έχει να πει η Κινγκ για τον Φελπς;» αναρωτήθηκε η Ρωσίδα αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για χρήση απαγορευμένων ουσιών από τον θρύλο της κολύμβησης!

Όπως ήταν φυσικό προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωσης με τους Ρώσους παράγοντες να εξηγούν αργότερα ότι η Εφίμοβα απλά αναφερόταν στην γνωστή υπόθεση με τη χρήση μαριχουάνας για την οποία είχε τιμωρηθεί το 2009 ο Φελπς.

«Εκανα ένα λάθος κάποτε και πλήρωσα γι’ αυτό. Κέρδισα την υπόθεση στα διεθνή δικαστήρια και κατάφερε να λάβω μέρος στους αγώνες του Ρίο. Θεωρώ πως δεν γίνεται να απαντώ συνεχώς σε ερωτήσεις για αυτό το θέμα», δήλωσε, φανερά, ενοχλημένη, η Εφίμοβα και συμπλήρωσε:

«Μου απαγορεύτηκε η συμμετοχή στους αγώνες, έκανα έφεση και την κέρδισα. Δίκαια, λοιπόν, είμαι στους αγώνες και αν κάποιος διαφωνεί, τότε θα πρέπει να ρωτήσει το δικαστήριο και όχι εμένα. Προφανώς είμαι κατά του ντόπινγκ και δεν χρειάζεται να το δηλώνω κάθε μέρα. Είμαι, επαναλαμβάνω, εναντίον του ντόπινγκ, αυτό είναι αυτονόητο. Μπορεί κάποιος εύκολα να πέσει θύμα και εγώ το έχω υποστεί στο παρελθόν» συμπλήρωσε η Ρωσίδα πρωταθλήτρια.

Η πολυσυζητημένη Εφίμοβα είχε τεθεί εκτός αγώνων επειδή έχει τιμωρηθεί στο παρελθόν για χρήση απαγορευμένων ουσιών, ενώ πρόσφατα βρέθηκε και με μελδόνιο, χωρίς όμως να τιμωρηθεί μετά την «περίοδο χάριτος» που έδωσαν οι διεθνείς αρχές για την προσφάτως απαγορευθείσα ουσία. Η Εφίμοβα είχε προσφύγει κατά του αποκλεισμού της στο CAS, το οποίο δεν εξέδωσε απόφαση, όμως τελικά ΔΟΕ και FINA αποφάσισαν να την κάνουν δεκτή στους αγώνες.