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13.08.2016 05:42

Αποσύρεται ο θρυλικός Μάικλ Φελπς: «Πέτυχα τα πάντα, αποσύρομαι οριστικά»

13.08.2016 05:42
Αποσύρεται ο θρυλικός Μάικλ Φελπς: «Πέτυχα τα πάντα, αποσύρομαι οριστικά» - Media

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Ο Μάικλ Φελπς ηττήθηκε από τον Τζόζεφ Σκούλινγκ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο και υποχρέωσε τον Αμερικάνο σούπερ σταρ της παγκόσμια κολύμβησης να χάσει στην τελευταία ατομική κούρσα της καριέρας του.

 

Ο Μάικλ Φελπς ηττήθηκε από τον Τζόζεφ Σκούλινγκ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο και υποχρέωσε τον Αμερικάνο σούπερ σταρ της παγκόσμια κολύμβησης να χάσει στην τελευταία ατομική κούρσα της καριέρας του. Ο νεαρός κολυμβητής από τη Σινγκαπούρη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. πεταλούδας με 50.39, αφήνοντας τον Φελπς, που έφτασε τα 27 μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες, δεύτερο με 51.14. 

Μετά την κούρσα ο 31χρονος υπερ-Ολυμπιονίκης «πολιορκήθηκε» από τους δημοσιογράφους, οι οποίοι τον ρώτησαν αν σκέφτεται να παραμείνει στη δράση, καθώς ο κόσμος στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο του φώναζε ρυθμικά «τέσσερα ακόμη χρόνια Μάικλ»: «Οχι. Η απόφαση είναι οριστική. Το ίδιο φώναζαν οι φίλαθλοι και στο Λονδίνο και τελικά αγωνίστηκα για τέσσερα ακόμη χρόνια και καλά έκανα. Τώρα όμως η απόφαση μου είναι οριστική», δήλωσε κατηγορηματικά ο Φελπς και συμπλήρωσε:

«Πέτυχα τα πάντα, περισσότερα και από ότι ονειρευόμουν. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από την καριέρα μου στα 24 χρόνια της κολύμβησης, αλλά τώρα είμαι ευτυχισμένος που όλα τελείωσαν. Το κορμί μου δεν αντέχει άλλο και θα αφοσιωθώ στους δικούς μου ανθρώπους. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους για τη συμπαράσταση και την αγάπη τους.»

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