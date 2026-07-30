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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

30.07.2026 06:10

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: «Στον αέρα» 32.000 δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ – Αποκλεισμός από την πλατφόρμα και «καπέλο» 160 εκατ. σε τόκους

30.07.2026 06:10
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Σε ομηρία και εκτός της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες στεγαστικών δανείων του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), τις οφειλές των οποίων διαχειρίζεται σήμερα η ΔΥΠΑ. Όπως καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ-ΟΕΕ-ΟΕΚ (ΠΑΝΣΥΠΟ), το κράτος «σφαλίζει» την πόρτα της ρύθμισης στους οφειλέτες του δικού του δημόσιου φορέα κοινωνικής στέγης, την ώρα που παρέχει εργαλεία αναδιάρθρωσης χρεών για τράπεζες, funds και Εφορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (έγγραφο 2734/Σ.1499/25-02-2025 προς τη Βουλή), από τους 81.715 δανειολήπτες του ΟΕΚ, μόλις 49.600 υπήχθησαν στην ευνοϊκή ρύθμιση του 2018. Απομένουν 32.115 δανειολήπτες χωρίς κανένα ενεργό εργαλείο βιώσιμης διευθέτησης.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια ιδίων κεφαλαίων του πρώην ΟΕΚ ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 40% (περίπου 160 εκατ. ευρώ) αφορά σωρευμένους τόκους υπερημερίας, οι οποίοι διογκώνονται καθημερινά στις πλάτες ευάλωτων νοικοκυριών.

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Πιστωτής στην είσπραξη, «αόρατη» στη ρύθμιση η ΔΥΠΑ

Ο ΠΑΝΣΥΠΟ υπογραμμίζει την κρατική αντίφαση: Η ΔΥΠΑ λειτουργεί κανονικά ως πιστωτής όταν επιβάλλει τόκους, τηρεί υπόλοιπα, εισπράττει δόσεις και διατηρεί προσημειώσεις ακινήτων. Ωστόσο, «εξαφανίζεται» από την πλατφόρμα του εξωδικαστικού όταν ο πολίτης επιχειρεί να εντάξει το σύνολο των χρεών του.

Όπως επισημαίνεται, ο αποκλεισμός δεν προκύπτει από τον νόμο 4738/2020, ο οποίος χρησιμοποιεί ευρείς όρους για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (έως 240 δόσεις), αλλά οφείλεται στον τεχνικό σχεδιασμό της πλατφόρμας, καθώς δεν διασυνδέθηκε με τα πληροφοριακά συστήματα των δανειακών απαιτήσεων της ΔΥΠΑ.

Το «μπλόκο» προσκρούει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου

Η άρνηση ένταξης των δανείων του ΟΕΚ στον εξωδικαστικό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την παγιωμένη νομολογία. Η Πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (Απόφαση 2/2017) έχει ήδη κρίνει αμετάκλητα ότι:

  1. Ο ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ συνιστά Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), καθώς διαχειρίζεται τον κλάδο ανεργίας και χρηματοδοτείται από εισφορές και κοινωνικούς πόρους.
  2. Τα στεγαστικά δάνεια του ΟΕΚ υπάγονται κανονικά στις ρυθμίσεις και δεν αποτελούν «προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών» ώστε να εξαιρούνται.
    Κατά συνέπεια, ο τεχνικός ή ερμηνευτικός αποκλεισμός των δανειοληπτών προσκρούει στην αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Σ) και στη συνταγματική υποχρέωση του Κράτους για τη μέριμνα της στεγαστικής προστασίας (άρθρο 21 παρ. 4 Σ).

Τι απαιτούν οι εργαζόμενοι

Για την άρση του αδιεξόδου, ο ΠΑΝΣΥΠΟ ζητά άμεσες παρεμβάσεις:

Ρητή ένταξη των οφειλών του πρώην ΟΕΚ στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και καταχώριση της ΔΥΠΑ ως πιστωτή.

Άμεση διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της ΔΥΠΑ με την πλατφόρμα (ή δυνατότητα χειροκίνητης δήλωσης με υπηρεσιακή επιβεβαίωση).

Δωρεάν επανυποβολή ή συμπλήρωση αίτησης για όσους οφειλέτες υπέβαλαν ήδη φάκελο χωρίς να μπορέσουν να συμπεριλάβουν τον ΟΕΚ.

Παγωσαν των τόκων υπερημερίας και αναστολή κάθε εισπρακτικού μέτρου για όσο διάστημα η Πολιτεία διατηρεί τις οφειλές αυτές εκτός μηχανισμού.

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