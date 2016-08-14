Ξεσπά εκ νέου η Εφίμοβα : Φελπς και Κινγκ μου κήρυξαν πόλεμο

Η Γιούλια Εφίμοβα πάλεψε για να είναι στους Ολυμπιακούς αγώνες, πήγε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο την τελευταία στιγμή και βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής, κυρίως από την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ρωσίδα πρωταθλήτρια της κολύμβησης, η οποία εξασφάλισε τη συμμετοχή της στους αγώνες με απόφαση της ΔΟΕ, άκουγε αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο, πριν από κάθε κούρσα της.

Η 24χρονη πρωταθλήτρια σε συνέντευξη της στην εφημερίδα «USA Today», μίλησε για πόλεμο εναντίον της, κυρίως από την Λίλι Κινγκ και τον Μάικλ Φελπς. «Ηθελα πολύ να είμαι στο Ολυμπιακούς, αλλά τώρα θα προσπαθήσω να τους ξεχάσω! Δέχτηκα σκληρή κριτική, αλλά κάποιες φορές νόμιζα πως ήμουν σε πόλεμο. Πόλεμο που μου είχαν κυρήξει η Κινγκ και ο Φελπς», δήλωσε σχετικά η Εφίμοβα και συμπλήρωσε:

«Λατρεύω την κολύμβηση, αλλά ο πόλεμος εναντίον μου ήταν κάτι το ανατριχιαστικό. Μου φέρθηκαν απαίσια. Η Κινγκ είπε πολλά πράγματα για μένα στη συνέντευξη Τύπου, αλλά ποτέ δεν είχε το θάρρος να μου τα πει κατά πρόσωπο. Δεν ξέρει τίποτα για μένα, γιατί η ζωή της ήταν τέλεια. Δεν αντιμετώπισε τα δικά μου προβλήματα και με αδίκησε με τη συμπεριφορά της. Ελπίζω να σκεφθεί τα όσα είπε και να αλλάξει συμπεριφορά. Δεν μπορείς να φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο σε μια συναθλήτρια σου.»

Η Εφίμοβα αναγνώρισε τα λάθη στην καριέρα της, αλλά τόνισε: «Εκανα ένα λάθος κάποτε και πλήρωσα γι’ αυτό. Κέρδισα την υπόθεση στα διεθνή δικαστήρια και κατάφερε να λάβω μέρος στους αγώνες του Ρίο. Δεν άξιζα, όμως, να βρεθώ στο κέντρο ενός πολέμου. Προφανώς είμαι κατά του ντόπινγκ και δεν χρειάζεται να το δηλώνω κάθε μέρα. Μπορεί κάποιος εύκολα να πέσει θύμα και εγώ το έχω υποστεί στο παρελθόν» κατεληξε η Ρωσίδα πρωταθλήτρια.

Η πολυσυζητημένη Εφίμοβα είχε τεθεί εκτός αγώνων επειδή έχει τιμωρηθεί στο παρελθόν για χρήση απαγορευμένων ουσιών, ενώ πρόσφατα βρέθηκε και με μελδόνιο, χωρίς όμως να τιμωρηθεί μετά την «περίοδο χάριτος» που έδωσαν οι διεθνείς αρχές για την προσφάτως απαγορευθείσα ουσία. Η Εφίμοβα είχε προσφύγει κατά του αποκλεισμού της στο CAS, το οποίο δεν εξέδωσε απόφαση, όμως τελικά ΔΟΕ και FINA αποφάσισαν να την κάνουν δεκτή στους αγώνες.