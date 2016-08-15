search
15.08.2016 08:53

Ρίο 2016: Η Ρωσία θα έχει τελικά αθλητή στο στίβο – Το CAS δικαίωσε την Κλίσινα

Ρίο 2016: Η Ρωσία θα έχει τελικά αθλητή στο στίβο - Το CAS δικαίωσε την Κλίσινα - Media

Κι όμως η Ρωσία θα έχει τελικά εκπρόσωπο στους αγώνες του στίβου, στους Ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Η Ντάρια Κλίσινα θα λάβει μέρος κανονικά στα αυριανά προκριματικά του μήκους γυναικών, καθώς το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) τη δικαίωσε και έκανε αποδεκτή την προσφυγή κατά του αποκλεισμού της από την διεθνή ομοσπονδία στίβου (IAAF).

Η Ρωσίδα πρωταθλήτρια προσέφυγε στο CAS, επειδή η διεθνής ομοσπονδία στίβου (IAAF) την είχε αποκλείσει από τους Ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο, παρά το γεγονός ότι αρχικά πληρούσε τα κριτήρια που είχαν τεθεί για τους Ρώσους αθλητές και είχε δεχθεί να αγωνιστεί με τη σημαία της ΔΟΕ. 

Η 25χρονη άλτρια του μήκους ήλπιζε ότι θα είναι η μοναδική αθλήτρια της χώρας της που θα συμμετείχε στους αγώνες, αλλά τελευταία στιγμή η IAAF αποφάσισε να μην της το επιτρέψει, επειδή το όνομά της βρέθηκε σε λίστα των εμπλεκομένων Ρώσων αθλητών (έκθεση ΜακΛάρεν) με το συστηματικό ντόπινγκ στη χώρα.

Ετσι προσέφυγε στο διεθνές δικαστήριο της Λοζάνης και σήμερα το CAS ανακοίνωσε την απόφαση του, τη δικαίωσε και της άνοιξε την πόρτα της συμμετοχής στους αγώνες του Ρίο. Η Κλίσινα, που διαμένει μόνιμα στις ΗΠΑ όπου και προπονείται, εξετάστηκε κατά προτεραιότητα από το αθλητικό δικαστήριο, αφού τα προκριματικά του μήκους θα γίνουν αύριο και άναψε τελικά το πράσινο φως για τη συμμετοχή της.

Να σημειώσουμε πως το συμβούλιο επανεξέτασης ντόπινγκ της ΙΑΑF είχε απορρίψει τις αιτήσεις 67 αθλητών και αθλητριών στίβου από τη Ρωσία για συμμετοχή ως «ουδέτεροι» σε διεθνείς διοργανώσεις. Αρχικά είχε δώσει το δικαίωμα συμμετοχής μόνο στην Κλίσινα, αλλά, τρεις ημέρες πριν από τα προκριματικά του μήκους, πήρε πίσω την απόφαση της και απέκλεισε και την 25χρονη Ρωσίδα. «Η Ντάρια Κλισίνα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες και η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη», ανέφερε στη σχετική ανακοίνωση το CAS.

 

 

