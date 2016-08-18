Ρίο 2016: Με… γελάκια τερμάτισαν Μπολτ και ντε Γκρας (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Να…γελάσουν παρέα την ώρα της κούρσας τους, αποφάσισαν ο Μπολτ και ο Καναδός Ντε Γκρας. Ο Τζαμαϊκανός αφού είχε εξασφαλίσει την πρώτη θέση, όπως το συνηθίζει χαλάρωσε και γέλαγε τα τελευταία μέτρα, αλλά το ίδιο έκανε και μαζί του ο αθλητής από το Καναδά, όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο.
De Grasse and #Bolt still have the time to chat during the Semis race.Bolt won the semis. pic.twitter.com/mcRi9UAzb2
— Dennis (@DaveEvans72) 18 August 2016
