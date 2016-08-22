search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 11:13
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2016 06:03

Ρίο 2016: Ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες η Ελλάδα – Η 5η πιο πετυχημένη παρουσία στην Ιστορία της χώρας

22.08.2016 06:03
Ρίο 2016: Ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες η Ελλάδα - Η 5η πιο πετυχημένη παρουσία στην Ιστορία της χώρας - Media

Η πέμπτη πιο πετυχημένη παρουσία στην Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν για την Ελλάδα αυτή στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Μπορεί να πήγε με τη μικρότερη αποστολή της τελευταίας 20ετίας, καθώς από το 1996 και μετά, ήταν για πρώτη φορά λιγότεροι από 100 οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, όμως ξεπέρασε σε μετάλλια και την παρουσία του 2008 και του 2012. Κατέκτησε έξι συνολικά (τρία χρυσά, ένα αργυρό και δύο χάλκινα), όσα δηλαδή είχε πάρει μαζί σε Πεκίνο (2 ασημένια, 2 χάλκινα) και Λονδίνο (2 χάλκινα), και χωρίς στις δύο τελευταίες διοργανώσεις να υπάρχει κάποιο χρυσό. 

 

Η πέμπτη πιο πετυχημένη παρουσία στην Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν για την Ελλάδα αυτή στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Μπορεί να πήγε με τη μικρότερη αποστολή της τελευταίας 20ετίας, καθώς από το 1996 και μετά, ήταν για πρώτη φορά λιγότεροι από 100 οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, όμως ξεπέρασε σε μετάλλια και την παρουσία του 2008 και του 2012. Κατέκτησε έξι συνολικά (τρία χρυσά, ένα αργυρό και δύο χάλκινα), όσα δηλαδή είχε πάρει μαζί σε Πεκίνο (2 ασημένια, 2 χάλκινα) και Λονδίνο (2 χάλκινα), και χωρίς στις δύο τελευταίες διοργανώσεις να υπάρχει κάποιο χρυσό. 

Οι τέσσερις ελληνικές παρουσίες που ήταν πιο πετυχημένες από αυτή του 2016, ήταν φυσικά στην Αθήνα το 1896 και από εκεί και πέρα, στην Αθήνα το 2004 με τα 16 μετάλλια εκ των οποίων τα 6 χρυσά (και 6 ασημένια, 4 χάλκινα), στο Σίδνεϊ το 2000 με τα 13 μετάλλια εκ των οποίων τα 4 χρυσά (και 6 ασημένια, 3 χάλκινα) και στην Ατλάντα το 1996 με τα 8 μετάλλια εκ των οποίων τα 4 χρυσά (και 4 ασημένια). 

Η Κατερίνα Στεφανίδη έφερε το πρώτο χρυσό στον ελληνικό στίβο μετά το 2004, όπως και ο Λευτέρης Πετρούνιας έφερε στην ελληνική γυμναστική το πρώτο χρυσό, αλλά και το πρώτο μετάλλιο γενικά μετά το 2004, ενώ η Άννα Κορακάκη έφερε στη σκοποβολή το πρώτο μετάλλιο μετά το 1920, αλλά με το χρυσό και το χάλκινο που κατέκτησε, έγινε και η πρώτη που κατακτά δύο μετάλλια στην ίδια διοργάνωση μετά τον Κωνσταντίνο Τσικλητήρα το 1908 και το 1912. Ο Σπύρος Γιαννιώτης με το ασημένιο μετάλλιο στην ανοιχτή θάλασσα, έφερε το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο γενικά στην ιστορία της ελληνικής κολύμβησης, με εξαίρεση αυτά που κατακτήθηκαν το 1896. Και τέλος, οι Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής με το χάλκινο, επανέφεραν την ελληνική ιστιοπλοΐα στο βάθρο των μεταλλίων, μετά την «διακοπή» του 2012. 

Τέλος, η Ελλάδα είχε 14 συμμετοχές σε τελικούς (εκτός Μαραθωνίου και βάδην), ενώ μέσα στην πρώτη οκτάδα είχε 12 παρουσίες και την Εθνική ομάδα ανδρών της υδατοσφαίρισης. 

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis-ypourgiko-symboulio-25-7-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση: Μαύρα μαντάτα από τις δημοσκοπήσεις

johnson-talk
ΥΓΕΙΑ

Βρετανία: Μαζική αγωγή κατά της Johnson & Johnson για την πασίγνωστη παιδική πούδρα της – «Είναι καρκινογόνα και το ήξεραν»

tzanakopoulos-13-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τζανακόπουλος είπε δημόσια ότι σκέφτονταν όλοι στη Βουλή για το εργασιακό ν/σ μετά την λιποθυμία της Μαρίας Αθανασίου

upscalemedia-transformed
ΚΟΣΜΟΣ

Με φάουλ από τα αποδυτήρια η Γκιλφόιλ: «Αναγνώρισε» ως πριγκίπισσα της Ελλάδας κάποια Τατιανα Μπλάτνικ

mitsotakis-vouli-12-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Δείτε ζωντανά τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 11:12
mitsotakis-ypourgiko-symboulio-25-7-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση: Μαύρα μαντάτα από τις δημοσκοπήσεις

johnson-talk
ΥΓΕΙΑ

Βρετανία: Μαζική αγωγή κατά της Johnson & Johnson για την πασίγνωστη παιδική πούδρα της – «Είναι καρκινογόνα και το ήξεραν»

tzanakopoulos-13-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τζανακόπουλος είπε δημόσια ότι σκέφτονταν όλοι στη Βουλή για το εργασιακό ν/σ μετά την λιποθυμία της Μαρίας Αθανασίου

1 / 3