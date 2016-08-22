search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 13:19
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2016 08:27

Το αεροπλανοφόρο που θα… σώσει την Ευρώπη

22.08.2016 08:27
Το αεροπλανοφόρο που θα… σώσει την Ευρώπη - Media

 

 

Ο τόπος και το τοπίο δεν επελέγησαν τυχαία: Ο Ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι κάλεσε την Γερμανίδα καγκελάριο και τον Γάλλο πρόεδρο πάνω σε ένα αεροπλανοφόρο κοντά στο νησί Βεντοτένε. Ο Ρέντσι θέλει να σφυρηλατήσουν μια «συμφωνία για την Ευρώπη». Θα ακολουθήσουν άραγε οι άλλοι, αναρωτιέται το πρώτο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο της Γερμανίας ARD.

Ήταν καλή η ιδέα; Το αεροπλανοφόρο και τα μεγάλα πολιτικά μηνύματα θυμίζουν τον Τζορτζ Μπους: το περίφημο σύνθημα του Τζορτζ Μπους του νεώτερου μετά την εισβολή στο Ιράκ το 2003 “αποστολή εξετελέσθη”. Ένα μήνυμα το οποίο σύντομα αποδείχθηκε ότι ειπώθηκε πολύ βιαστικά.

Πάνω στο αεροπλανοφόρο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι θα τεθεί ο θεμέλιος λίθος, όπως προδοκά η Ιταλία, για τη συμφωνία της Ευρώπης, για μια νέα αρχή μετά το Brexit. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μεταρρυθμιστεί έως το 2017 ή θα χάσουμε», όπως έκανε έκκληση πρόσφατα ο Ρέντσι.

Προς τα πού όμως πρέπει να πάει το τάνκερ Ευρώπη, δεδομένου ότι οι απόψεις των καπετάνιων διίστανται; Δεν έχουν κουραστεί οι πολίτες από τις Βρυξέλλες; ‘Η είναι ακριβώς η άτολμη, διστακτική στάση το πρόβλημα; Ο Ρέντσι θεωρεί ότι «Επιστρέφουμε στο Βεντοτένε για να ξεκινήσουμε και πάλι με την Ευρώπη των αξιών και του πολιτισμού. Η αποστολή της Ευρώπης είναι να βελτιώσει τον κόσμο».

Το Βεντοτένε έχει για τους Ιταλούς μεγάλη συμβολική αξία: Στο Β΄Παγκόσμιο πόλεμο είχε φυλακιστεί ο αντιφασίστας και πρωτοπόρος της Ευρώπης Αλτιέρο Σπινέλι. Το 1941 συνέγραψε στο Βεντοτένε το μανιφέστο του «Για μια ελεύθερη και ενωμένη Ευρώπη».

Επρόκειτο για ένα είδος οράματος για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Τόσο μακριά φυσικά δεν θέλει να φτάσει ο Ρέντσι. Αυτό που η Ιταλία έχει κατά νουν το σκιαγράφησε πρόσφατα ο υφυπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων Σάντρο Γκότσι στους Finacial Times: Θέλει μεγαλύτερη εκχώρηση εθνικής κυριαρχία στις Βρυξέλλες στους τομείς του προϋπολογισμού, της οικονομικής πολιτικής, της ασφάλειας και των προσφύγων. Περισσότερες κοινές, δεσμευτικές αποφάσεις δηλαδή σε εθνικά θέματα, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν ανέκαθεν της απόλυτης αρμοδιότητας κάθε χώρας. Ζήτησε δε και περισσότερα πανευρωπαϊκά σχέδια για τις υποδομές.

 

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Μυρίζει «μπαρούτι» στο Ιράν: Οι ΗΠΑ εκκενώνουν την πρεσβεία τους στο Ισραήλ – Ένοπλη οργάνωση που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη καλεί σε πολεμική προετοιμασία

game_time_adv
ADVERTORIAL

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος κάνει ριφιφί στο Allwyn Game Time

eurolife
ADVERTORIAL

Διάκριση για την Eurolife FFH στα e-volution Awards 2026 για την πλατφόρμα EurolifeEnter

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Οι Αρχές γνώριζαν εδώ και 5 χρόνια, λέει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

dietz
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 11χρονος σκότωσε τον πατριό του επειδή του πήρε την κονσόλα παιχνιδιών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

revi-makripoulia-new
LIFESTYLE

Ρούλα Ρέβη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ πόσο ωραία είναι» (Video)

aeroplanoforo uss gerald ford 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Gerald R. Ford: Ο μοναχικός «βασιλιάς» των θαλασσών - Οι καθυστερήσεις, τα 18 δισ. και το στοίχημα της επιβίωσης των αεροπλανοφόρων στη νέα εποχή πολέμου

papoutsaki-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Όταν τελείωσε ο γάμος μου, πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση»

arnaoutoglou-grigoris-new
LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν ντρέπεστε ρε αλήτες; Λίγο τσίπα δεν έχετε;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 13:17
iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Μυρίζει «μπαρούτι» στο Ιράν: Οι ΗΠΑ εκκενώνουν την πρεσβεία τους στο Ισραήλ – Ένοπλη οργάνωση που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη καλεί σε πολεμική προετοιμασία

game_time_adv
ADVERTORIAL

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος κάνει ριφιφί στο Allwyn Game Time

eurolife
ADVERTORIAL

Διάκριση για την Eurolife FFH στα e-volution Awards 2026 για την πλατφόρμα EurolifeEnter

1 / 3