Φόβοι της ιατρικής κοινότητας για αύξηση των κρουσμάτων ελονοσίας

«Πιθανή είναι η αύξηση των κρουσμάτων ελονοσίας τον Σεπτέμβριο». Τη διαπίστωση έκανε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Μιχάλης Βλασταράκος, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Θεόφιλο Ρόζενμπεργκ, με αντικείμενο το θέμα της ελονοσίας, τις δράσεις, τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της νόσου.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του μετά τη συνάντηση, παρακολουθεί με νηφαλιότητα και ψυχραιμία τα θέματα της δημόσιας υγείας και προσπαθεί να θέτει τα προβλήματα στη σωστή βάση τους. Σαφέστατα, μία νόσος όπως η ελονοσία, η οποία αποτελεί μάστιγα για τον κόσμο, καθώς από αυτή χάνουν τη ζωή τους 3 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως (90% στις χώρες της Αφρικής), πρέπει να εκριζωθεί στη χώρα μας, σημείωσε και πρόσθεσε ότι τα ζητήματα δημόσιας υγείας πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για την Πολιτεία. Ωστόσο, τόνισε ότι «μικροπολιτικές σκοπιμότητες και επικοινωνιακά τρικ δεν χωρούν σε τέτοια ζητήματα».

Όπως δήλωσε ο κ. Βλασταράκος, το θέμα της ελονοσίας είναι υπαρκτό και δεν είναι σημερινό. Υπήρξε κορύφωση της νόσου το 2011 και το 2012. Το 2011 είχαμε 54 εισαγόμενα κρούσματα και 42 εγχώριας μετάδοσης, ενώ το 2012 είχαμε 73 εισαγόμενα κρούσματα και 20 με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης. Το 2014 είχαμε 38 εισαγόμενα κρούσματα, αλλά μηδενίστηκαν τα κρούσματα με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης. Το 2016, έως τις 11 Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, έχουμε 61 κρούσματα εισαγόμενα και τέσσερα με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης.

Κύριες αιτίες εμφάνισης κρουσμάτων ελονοσίας και άλλων λοιμωδών νοσημάτων, σύμφωνα με τον κ. Βλασταράκο, είναι «η κακή οικονομική κατάσταση στη χώρα μας, η οποία επηρεάζει τις συνθήκες διαβίωσης, καθώς και το προσφυγικό-μεταναστευτικό ρεύμα». Ο ίδιος επεσήμανε ότι «πρέπει να σημάνει συναγερμός παντού. Να εξαλειφθούν οι εστίες μόλυνσης των διαβιβαστών ανωφελών κουνουπιών, όπου υπάρχουν, και το κυριότερο, να βελτιωθούν άμεσα οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων-μεταναστών».

Ο κ. Βλασταράκος τόνισε ότι πρέπει να χρηματοδοτηθεί η προσπάθεια εκρίζωσης της ελονοσίας, για να επανέλθουμε και πάλι σε μηδενικά κρούσματα εγχώριας μετάδοσης, υπογραμμίζοντας, παράλληλα, ότι χρειάζεται η συνέργεια όλων για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. «Δεν πρέπει να ενσπείρουμε ανησυχία στη κοινωνία, ούτε, όμως, και να επιτρέψουμε τον εφησυχασμό των φορέων που ασχολούνται με τη δημόσια υγεία», σημείωσε.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο πρόεδρος του Τομέα Δημόσιας Υγείας του Ινστιτούτου Ερευνών του ΠΙΣ, καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης και εκ μέρους του ΚΕΕΛΠΝΟ η κ. Δανάη Περβανίδου, υπεύθυνη Γραφείου Νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές και η κ. Αγορίτσα Μπάκα, υπεύθυνη Γραφείου Επιστημονικών Συνεργατών.