Έμπολα: Ο εφιάλτης επιστρέφει – Πάνω από 1 χρόνο μένει ο ιός στο σπέρμα

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Ο ιός Έμπολα μπορεί να παραμείνει για ένα χρόνο ή και περισσότερο στο σπέρμα ορισμένων ανδρών, σύμφωνα με νέα έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας χτες.
Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οι επιζώντες του Έμπολα θα μπορούσαν να είναι μια σημαντική πηγή για την εκ νέου διάδοση του θανατηφόρου ιού, ο οποίος σκότωσε περισσότερους από 11.000 ανθρώπους πέρυσι σε Γουινέα, Σιέρα Λεόνε και Λιβερία σε μια επιδημία που διήρκεσε δύο χρόνια.
«Πριν από αυτή την επιδημία, οι επιστήμονες πίστευαν ότι ο ιός Έμπολα θα μπορούσε να βρεθεί στο σπέρμα μόνο μέχρι και τρεις μήνες μετά την ανάρρωση», δήλωσε ο δρ Moses Soka του Υπουργείου Υγείας της Λιβερίας, ο οποίος βοήθησε στη διεξαγωγή της μελέτης.
«Με αυτή την μελέτη, γνωρίζουμε πλέον ότι ο ιός μπορεί να παραμείνει για ένα χρόνο ή περισσότερο», πρόσθεσε.
Πριν από την επιδημία της Δυτικής Αφρικής, ο ιός Έμπολα είχε εντοπιστεί μόνο σε μεμονωμένες, μικρές εστίες σε μερικές εκατοντάδες ανθρώπους. Και δεν υπήρχε η υποψία ότι έμεινε στα σώματα των επιζώντων για τόσο καιρό. Στην τελευταία επιδημία ασθένησαν πάνω από 28.000 άνθρωποι προτού τεθεί υπό έλεγχο. Αλλά νέα κρούσματα -το τελευταίο ήταν μόλις τον Μάρτιο- αποδόθηκαν στην σεξουαλική μετάδοση από άντρες επιζώντες.
Ο δρ Thomas Frieden, διευθυντής του αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), δήλωσε την Τρίτη: «Είχαμε τον Μάρτιο ένα ξέσπασμα στη Γουινέα. Είχε εντοπιστεί σε έναν άντρα, ο οποίος είχε αναρρώσει από τον ιό περισσότερο από 15 μήνες πριν. Μόλυνε μια γυναίκα μέσω της σεξουαλικής επαφής. Συνολικά 13 άνθρωποι μολύνθηκαν και 9 από αυτούς πέθαναν. Βλέπουμε πια ότι ο ιός παραμένει για πολύ καιρό στο σπέρμα, το οποίο σημαίνει ότι αναμένουμε νέες εξάρσεις του για τα επόμενα χρόνια».
Το CDC είναι μεταξύ των οργανισμών που εργάζονται για να βοηθήσουν τη Λιβερία, τη Γουινέα, τη Σιέρα Λεόνε και σε άλλες χώρες να δημιουργήσουν συστήματα δημόσιας υγείας, ώστε να μπορούν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τον ιό Έμπολα και άλλες ασθένειες αμέσως μόλις ξεσπάσουν και προτού εξαπλωθούν.
Πηγή: Iatropedia
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