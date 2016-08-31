Έμπολα: Ο εφιάλτης επιστρέφει – Πάνω από 1 χρόνο μένει ο ιός στο σπέρμα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο ιός Έμπολα μπορεί να παραμείνει για ένα χρόνο ή και περισσότερο στο σπέρμα ορισμένων ανδρών, σύμφωνα με νέα έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας χτες.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οι επιζώντες του Έμπολα θα μπορούσαν να είναι μια σημαντική πηγή για την εκ νέου διάδοση του θανατηφόρου ιού, ο οποίος σκότωσε περισσότερους από 11.000 ανθρώπους πέρυσι σε Γουινέα, Σιέρα Λεόνε και Λιβερία σε μια επιδημία που διήρκεσε δύο χρόνια.

«Πριν από αυτή την επιδημία, οι επιστήμονες πίστευαν ότι ο ιός Έμπολα θα μπορούσε να βρεθεί στο σπέρμα μόνο μέχρι και τρεις μήνες μετά την ανάρρωση», δήλωσε ο δρ Moses Soka του Υπουργείου Υγείας της Λιβερίας, ο οποίος βοήθησε στη διεξαγωγή της μελέτης.

«Με αυτή την μελέτη, γνωρίζουμε πλέον ότι ο ιός μπορεί να παραμείνει για ένα χρόνο ή περισσότερο», πρόσθεσε.

Πριν από την επιδημία της Δυτικής Αφρικής, ο ιός Έμπολα είχε εντοπιστεί μόνο σε μεμονωμένες, μικρές εστίες σε μερικές εκατοντάδες ανθρώπους. Και δεν υπήρχε η υποψία ότι έμεινε στα σώματα των επιζώντων για τόσο καιρό. Στην τελευταία επιδημία ασθένησαν πάνω από 28.000 άνθρωποι προτού τεθεί υπό έλεγχο. Αλλά νέα κρούσματα -το τελευταίο ήταν μόλις τον Μάρτιο- αποδόθηκαν στην σεξουαλική μετάδοση από άντρες επιζώντες.

Ο δρ Thomas Frieden, διευθυντής του αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), δήλωσε την Τρίτη: «Είχαμε τον Μάρτιο ένα ξέσπασμα στη Γουινέα. Είχε εντοπιστεί σε έναν άντρα, ο οποίος είχε αναρρώσει από τον ιό περισσότερο από 15 μήνες πριν. Μόλυνε μια γυναίκα μέσω της σεξουαλικής επαφής. Συνολικά 13 άνθρωποι μολύνθηκαν και 9 από αυτούς πέθαναν. Βλέπουμε πια ότι ο ιός παραμένει για πολύ καιρό στο σπέρμα, το οποίο σημαίνει ότι αναμένουμε νέες εξάρσεις του για τα επόμενα χρόνια».

Το CDC είναι μεταξύ των οργανισμών που εργάζονται για να βοηθήσουν τη Λιβερία, τη Γουινέα, τη Σιέρα Λεόνε και σε άλλες χώρες να δημιουργήσουν συστήματα δημόσιας υγείας, ώστε να μπορούν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τον ιό Έμπολα και άλλες ασθένειες αμέσως μόλις ξεσπάσουν και προτού εξαπλωθούν.

Πηγή: Iatropedia