Η Παπαστράτος, οι επενδύσεις και ο Έλληνας που κρατάει το τιμόνι του κολοσσού Philip Morris

Έχουν περάσει 14 χρόνια από όταν η ιστορική ελληνική καπνοβιομηχανία Παπαστράτος πέρασε πλήρως υπό τον έλεγχο της Philip Morris International.

Τότε, μέσω δημόσιας προσφοράς ο αμερικανικός πολυεθνικός κολοσσός έναντι 368 εκατ.ευρώ απέκτησε το 100% της Παπαστράτος, τοποθετώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην 30χρονη στενή συνεργασία των δύο εταιρειών, από όταν η ΡΜΙ ανέθεσε στην ελληνική θυγατρική την παραγωγή του Marlboro, του κυρίαρχου σήματος παγκοσμίως, το οποίο παραμένει το πιο ισχυρό brand στο portfolio της Παπαστράτος.

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