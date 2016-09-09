search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 05:57
Μιχάλης Λαγάνης ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΑΝΗΣ

09.09.2016 16:23

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας σκότωσε ομογενή

Σοκ στην Πέλλα: Και δεύτερος αστυνομικός νεκρός από κορωνοϊό - Media

 

Τραγωδία στην Καλλιθέα, όπου μια λογομαχία εξελίχθηκε σε δολοφονία, όταν Ειδικός Φρουρός εκτός υπηρεσίας πυροβόλησε και σκότωσε ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για το τραγικό περιστατικό στάθηκε η δυνατή μουσική που ο 33χρονος ομογενής έβαζε στο διαμέρισμά του. Ο 30χρονος Ειδικός Φρουρός, που κατοικεί στην ίδια πολυκατοικία με το θύμα, παραπονέθηκε για το θόρυβο, κατά τα φαινόμενα τα αίματα άναψαν και ο αστυνομικός που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και πυροβόλησε τον ομογενή.

Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά και ξεψύχησε κατά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θύτης και θύμα διαπληκτίζονταν συχνά και ότι ο τελευταίος καυγάς εξελίχθηκε σε χειροδικία ενώ ο Ειδικός Φρουρός υποστηρίζει ότι πυροβόλησε ευρισκόμενος σε αυτοάμυνα.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 ΓΣΝ με σοβαρά τραύματα, όπως αναφέρει η αστυνομία, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενω διενεργείται έρευνα για το περιστατικό.

